Ordo Iuris proponuje zmiany m.in. w kwestii klauzuli sumienia. Jakie podmioty miałaby objąć?

We wtorek, 11 kwietnia, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris opublikował Vademecum Katolika, w którym zawarto m.in. propozycje zmian w przepisach. Ich celem jest rozszerzenie ochrony wolności sumienia i wyznania.

Klauzula sumienia prawem obywatelskim

Pierwszy z postulatów zakłada, aby do korzystania z klauzuli sumienia zostały uprawione kolejne kategorie podmiotów. Wyjaśnijmy, że klauzula sumienia to regulacja prawna, zgodnie z którą lekarz, pielęgniarka lub położona mają prawo powstrzymać się od wykonywania świadczeń, które stoją w sprzeczności z ich sumieniem. Przykładem takiej sytuacji jest odmowa udziału w dokonaniu aborcji.

Wspomniany postulat zakłada, że z klauzuli sumienia będą mogli korzystać także farmaceuci, diagności laboratoryjni, przedsiębiorcy oraz osoby pozostające w stosunku pracy. W praktyce oznaczałoby to, że możliwość skorzystania z klauzuli sumienia stałaby się prawem obywatelskim, a nie prawem przysługującym jedynie wykonującym zawody medyczne.

Prawnicy Ordo Iuris podkreślają, że wolność sumienia jest zagwarantowana w Konstytucji RP. „Do polskiego porządku prawnego na poziomie ustawowym [należy – red.] wprowadzić przepis potwierdzający, że prawo do sprzeciwu sumienia należy do istoty wolności sumienia” – apelują pomysłodawcy.

Ułatwienie posługi kapelanów w szpitalach

Kolejny postulat dotyczy ułatwienia posługi duszpasterskiej w szpitalach. Polega ona w głównej mierze na udzielaniu sakramentów osobom, które o to proszą, np. udzielaniu Komunii Świętej czy namaszczeniu chorych. Warto dodać, że w polskich szpitalach kapelanami są także duchowni innych wyznań, niż rzymskokatolickie.

Ordo Iuris tłumaczy, że posługa kapelanów „od kilku lat spotyka się z mnożeniem przez kierownictwo i personel niektórych placówek medycznych niezrozumiałych przeszkód w jej pełnieniu”. W związku z tym zaproponowano zmianę statusu prawnego kapelanów, którzy mieliby zagwarantowaną możliwość zatrudnienia.

Projekt „dokonuje systemowego i funkcjonalnego włączenia funkcji kapelana szpitalnego w zespół przepisów regulujących działanie służby zdrowia”. Ponadto, w szpitalach miałyby być zagwarantowane kaplice, czyli wyodrębnione pomieszczenia do sprawowania kultu, np. odprawiania mszy św. dla zainteresowanych pacjentów i członków personelu medycznego.

Religia jako przedmiot dodatkowy na maturze

Ordo Iuris proponuje także, aby uczniowie mieli możliwość zdawania pisemnego egzaminu maturalnego z religii jako przedmiotu dodatkowego. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, treść arkuszy egzaminacyjnych miałaby być opracowywana przez duchownych danego związku wyznaniowego w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

„Za przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych (…) odpowiada CKE. (…) Niemniej jednak same propozycje arkuszy (…) opracowują desygnowani do tego eksperci, którzy dbają o porównywalność i spójność zadań. W przypadku matur z przedmiotów klasycznych arkusze przygotowują uznani specjaliści z zakresu danego przedmiotu, przykładowo arkusze egzaminu maturalnego z matematyki opracowywane są przez ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie programu nauczania tego przedmiotu. W przypadku religii należy zwrócić się do ekspertów, którzy opracowują program katechezy szkolnej” – napisano w uzasadnieniu proponowanych zmian.

