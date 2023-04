Jacek Kurski wraca do mediów. Redaktor naczelny dziennika wbił szpilkę byłemu szefowi TVP

Przypomnijmy: we wrześniu ubiegłego roku Jacek Kurski odszedł ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej, którym był przez siedem lat.

Kurski objął funkcję w Banku Światowym

Niemal natychmiast pojawiły się doniesienia, że Kurski może na powrót zaangażować się w politykę, np. otrzymać tekę ministra w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Szybko okazało się, że te spekulacje nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Na początku grudnia były szef TVP objął funkcję przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. „Zawsze myślałem że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się Polsce” – skomentował wówczas Kursi na Twitterze.

Kurski został felietonistą dziennika Rzeczpospolita

W środę, 12 kwietnia, Kurski zadebiutował jako felietonista na łamach dziennika Rzeczpospolita. Pierwszy tekst Kurskiego pt. „Wiosenne spotkania w cieniu wojny” przestawia rolę Banku Światowego we wspieraniu Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Zawarto w nim m.in. konkretne wyliczenia, dotyczące przekazanej pomocy finansowej.

„Bank Światowy stanął na wysokości zadania. Już na początku marca 2022 r. Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku zatwierdziła doraźną pomoc dla Ukrainy w wysokości 489 mln dol. Po tygodniu ogłoszono drugi pakiet pomocy w wysokości blisko 200 mln dol. (...) Jak dotąd Bank Światowy w sumie przeznaczył na konkretne projekty dla Ukrainy 22,6 mld dol., wykorzystując środki własne oraz donatorów, z czego wypłaconych zostało ponad 18,6 mld dol”. – czytamy w felietonie Kurskiego.

Komentarz redaktora naczelnego Rzeczpospolitej

Co ciekawe, przed felietonem został zamieszczony komentarz Bogusława Chraboty, redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Chrabota przedstawił w nim powody, dla których zdecydowano się na współpracę z byłym szefem TVP.

To tym bardziej zrozumiałe, że w przeszłości opublikowano w Rzeczpospolitej wiele artykułów, w których skrytykowano sposób zarządzania telewizją publiczną przez Kurskiego.

„Zanim więc zapytacie, dlaczego go publikujemy, wyjaśniam. Po pierwsze, z ciekawości. Bo wielu z nas może ciekawić, co były prezes TVP ma do powiedzenia w swojej nowej roli. Po drugie, dlatego że nasi czytelnicy i polska opinia publiczna mają prawo poznać poglądy publicystyczne Jacka Kurskiego. Po trzecie, dlatego że »Rzeczpospolita«, czym się chwalimy, jest jedynym w kraju forum wymiany poglądów pomiędzy stronami politycznego sporu. I na koniec, bo tekst polskiego przedstawiciela w Radzie Dyrektorów Banku Światowego spełnia kryteria publikowalności na naszych łamach” — napisał Chrabota.

Zastrzegł jednak, że nawiązanie współpracy z Kurskim w żaden sposób nie wpływa na zdanie redakcji Rzeczpospolitej „o osobistej odpowiedzialności autora za długoletnie dewastowanie polskiej telewizji publicznej i atmosferę politycznego hejtu”. Wspomniany fragment został wyróżniony czcionką w kolorze czerwonym.

