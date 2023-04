Sąd w Siedlcach skazał księdza za molestowanie parafianki. Jest wyrok więzienia

Sąd w Siedlcach wydał wyrok w sprawie księdza, który oskarżany był o doprowadzenie siłą parafianki do kilkukrotnego obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. Chodzi o sprawę, w której śledztwo ruszyło jeszcze we wrześniu 2019 roku.

Ksiądz z Mazowsza skazany

Duchowny z Mazowsza został zatrzymany 18 stycznia 2022 roku. Prokuratura oskarżała go o to, iż od października 2018 roku do lutego 2019 roku w swoim samochodzie kilkukrotnie doprowadził kobietę do obcowała płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. Miał tego dokonać szarpiąc swoją ofiarę, przytrzymując jej ręce i przyciskając ją swoim ciałem.

Akt oskarżenia trafił do sądu w czerwcu 2022 roku, a proces ruszył w grudniu 2022 roku. Ostatecznie księdza skazano na 5 lat pozbawienia wolności i nałożono na niego 5-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety. Musi on też zapłacić 150 tys. zł w ramach zadośćuczynienia.

Duchowny nie przyznał się do molestowania

Skazany nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, ale według prokuratury jego wyjaśnienia nie znalazły potwierdzenia w materiale dowodowym. Prokuratura jest zadowolona z wyroku i nie zamierza się od niego odwoływać. Nie wiadomo, jak postąpi druga strona. Media podają, że duchowny przyjął święcenia w 2015 roku. Był wikariuszem w Drelowie i Łosicach.

Czytaj też:

Nelli Rokita dla „Wprost”: Ożeniłabym każdego księdza. Byłoby mniej zboczeńcówCzytaj też:

„Haniebnie szkalowany”. Abp Jędraszewski podziękował za obronę JP2