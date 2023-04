Ważą się losy wniosku o wotum nieufności dla Czarnka. Komisja podjęła decyzję

Posłowie opozycji złożyli wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki na początku lutego. Wniosek był odpowiedzią na publikację portalu tvn24.pl. Portal ustalił, że fundusze przyznawane w ramach konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” (nazwanego przez dziennikarzy „Willą plus”) w dużej mierze trafiły do podmiotów związanych z Prawem i Sprawiedliwością lub ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Minister odpierał zarzuty.

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży w środę negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra. Głosowało 38 posłów, 19 było za, przeciwko 19, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Minister Czarnek w Sejmie. Nie przyszedł na posiedzenie komisji

Minister edukacji i nauki nie był obecny podczas posiedzenia komisji, ale był w Sejmie. O wniosek o wyrażenie wotum nieufności pytała go reporterka TVN24. – Wszystko się zdecyduje w głosowaniu w Sejmie. Większość sprawuje władzę, w związku z tym, jak będzie większość, która będzie chciała udzielić mi wotum nieufności, to będzie udzielone. Jak nie będzie większości, to wotum nie będzie udzielone – odpowiedział minister krótko.

W trakcie posiedzenia sejmowej komisji posłowie opozycji domagali się, aby przerwać obrady do czasu przyjścia ministra Czarnka. Wniosek formalny złożył poseł KO, Piotr Borys, ale został on odrzucony. Posiedzenie było kontynuowane.

7 lutego w Sejmie minister Przemysław Czarnek ostro odpowiadał opozycji na złożenie wniosku o wotum nieufności wobec niego.

– Od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa i hejtu. Nie przeciwko nam, przeciwko mi, rządowi Zjednoczonej Prawicy. To hejt przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie państwa przeprosić zarządy czterdziestu kilku organizacji, hejtowanych niemiłosiernie. Dodał, że posłowie opozycji "nie mają prawa mierzyć rządu „swoją brudną i nieuczciwą miarą”.

Czytaj też:

Donald Tusk uderzył w Przemysława Czarnka. Mocna odpowiedź szefa MEiN