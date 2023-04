Stanowcze słowa Morawieckiego. „Pancerna kurtyna, która obroni wschodnią część Polski”

Od wczoraj Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. – Siła Sojuszu Północnoatlantyckiego jest ogromna. To najpotężniejszy sojusz w historii całego świata. Jesteśmy częścią tego sojuszu, jesteśmy bezpieczni. To jest bardzo ważne, ale bezpieczeństwo mierzy się jakością i dostępnością sprzętu – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, która została zorganizowana w Anniston.

W dalszej części wystąpienia szef polskiego rządu wskazał przybliżony termin, kiedy można się spodziewać dostawy czołgów Abrams do Polski. – Dziękuję bardzo amerykańskim wojskowym, kierownictwu tego składu wojskowego i tego zakładu, który dokonuje wszelkich prac, aby do Polski trafiły Abramsy. (...) Mam potwierdzenie, że najpóźniej do czerwca trafi do Polski 14 Abramsów, które wejdą do szyku bojowego w sytuacji, kiedy musimy mieć czołgi zastępcze w związku z tym, że stary, posowiecki sprzęt przekazaliśmy do Ukrainy – kontynuował premier.

– Zamówiliśmy w USA 250 supernowoczesnych Abramsów i 116 zmodernizowanych, zmodyfikowanych. I to jest potężna siła, to jest pancerna kurtyna, która obroni naszą wschodnią część Polski. Jesteśmy przekonani, że wraz z tą kurtyną, przyjdzie dodatkowo amerykański biznes – powiedział Mateusz Morawiecki.

