Zmarł Piotr Wesołowski. Łódzki dziennikarz miał 59 lat

Informacja o śmieci dziennikarza został opublikowana w środę wieczorem na profilu facebookowym telewizji Toya. Smutną wiadomością podzielili się również przyjaciele Wesołowskiego.

„Odszedł od nas Piotr Wesołowski. Z głębokim żalem informujemy o wielkiej stracie, z którą w żaden sposób nie możemy się pogodzić. Dzisiaj zmarł nagle Piotr Wesołowski, wieloletni dziennikarz łódzkich mediów, nasz redakcyjny kolega. Piotr miał 59 lat. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Piotrze… bardzo Cię będzie brakować” – czytamy we wpisie opublikowanym na profilu telewizji Toya.

Dziennikarza wspominał również również przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski. „Pokazywał swoim życiem i pasją, kim jest dziennikarz i czym jest dziennikarstwo – to prawdziwe, uczciwe i szczere, oparte na wartościach. Wczoraj widziałem się z Nim w studiu telewizyjnym, powiedział: zadzwoń w środę, to pogadamy. Nie zdążyłem… Piotrze, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś i dobro, które otrzymałem”- napisał.

Kim był Piotr Wesołowski?

Wesołowski był przez wiele lat związany z łódzkim oddziałem „Gazety Wyborczej”, w którym pełnił m.in. funkcje szefa redakcji politycznej, sekretarza redakcji, i redaktora naczelnego. Z „GW” rozstał się w 2018 rok, a w ostatnich latach związany był z telewizją TOYA, w której prowadził publicystyczne programy „Dla Prawo- i Leworęcznych”, „Presuffka”, „IV Władza”, „Pod prąd”.

Jego teksty, dotyczące głównie tematów politycznych publikowane były m.in. w „Wysokich Obcasach”, „Polityce”, „Dużym Formacie”, a także we „Wprost”. Za swoją pracę w 2010 roku został nagrodzony tytułem Dziennikarza Roku w plebiscycie organizowanym przez Galę Biznesu.

Czytaj też:

Aleksander Kwaśniewski: Władimir Putin potrafi być człowiekiem czarującymCzytaj też:

Nękanie pracowników, krzyki, wyzwiska. Tak „mafia wolontariacka” trzęsie Schroniskiem na Paluchu