Gorsze notowania opozycji? Siemoniak w „Niedyskrecjach wyborczych” wskazuje powód

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:



Podcast powstał we współpracy ze Studiem Plac.

Gościem „Niedyskrecji wyborczych” jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO, szef MON w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Zdaniem naszego rozmówcy, wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych powinna się zakończyć konkretnymi uzgodnieniami.

– Premier Morawiecki powinien mocno postawić w rozmowach kwestię, co zyska polski przemysł, nie tylko obronny na kontraktach zbrojeniowych i kontaktach handlowych. Czy będzie offset, przepływ technologii? Otwarta jest kwestia elektrowni atomowej, bo przeczytałem, że Stany Zjednoczone inaczej widzą finansowanie tego projektu niż nasz obóz rządzący. Jeżeli premier załatwi te sprawy, to będzie to owocna wizyta – mówi gość „Niedyskrecji wyborczych”.