Nie masz planów na wakacje? MON szykuje dwutygodniowe szkolenia dla chętnych

W czwartek 13 kwietnia na antenie Radia Dla Ciebie pojawił się szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk wykorzystał tę okazję nie tylko do zwyczajowych pytań i odpowiedzi na tematy bieżące. Zapowiedział ciekawy program dla osób, które chciałyby doedukować się z kilku przydatnych w obecnych czasach dziedzin.

„Trenuj z wojskiem” i „Trenuj jak żołnierz”

Szef resortu obrony zapowiedział publicznie nową edycję programu „Trenuj z wojskiem”, która będzie znacznie dłuższa niż do tej pory. Szkolenia wojskowe „Trenuj jak żołnierz” w okresie wakacyjnym mają potrwać aż dwa tygodnie.

– Taka potrzeba została do nas skierowana przez uczestników zajęć, aby w czasie wakacji były one dłuższe, nie tylko jednodniowe. Dziś zaproponujemy nowy program, nową edycję pod nazwą „Trenuj jak żołnierz”. Na dwa tygodnie zaproponujemy takie zajęcia wszystkim chętnym – ogłaszał Błaszczak.

2 + 14 dni szkolenia wojskowego

Polityk tłumaczył, że nie chodzi tu jednak o miło spędzony czas czy aktywny wypoczynek. Priorytetem jest tworzenie rezerw dla Wojska Polskiego. W programie szkolenia będzie m.in. nauka obsługi broni, zasad samoobrony, udzielania pierwszej pomocy medycznej i przetrwania.

16-dniowe wydarzenie podzielone zostanie na dwie części. Najpierw, w maju, przez dwa dni będzie poznawać się jednostkę i wojsko. Następnie, już w wakacje, odbędzie się 14-dniowe szkolenie główne, dostępne w 30 jednostkach wojskowych w całej Polsce.

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że zapewnia uczestnikom bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, wyposażenie, a nawet ubezpieczenie. Same szkolenia także pozostaną darmowe.

Błaszczak: Wojna w Ukrainie potrwa długo

Szkolenia z zakresu obronności są istotne zwłaszcza teraz, kiedy za naszą granicą toczy się krwawa wojna. – Rozmawiamy o tym na forum NATO i wszyscy są co do jednego zgodni – ta wojna będzie trwała długo. Są zgodni też co do tego, że ta wywołana przez Rosję wojna jest wojną krwawą. Taką, o jakiej czytaliśmy w podręcznikach historii – mówił wicepremier Błaszczak w niedawnym wywiadzie dla „Wprost”.

. Przecież różni analitycy twierdzili, że nowoczesna wojna będzie zupełnie inna. Tymczasem modus operandi armii rosyjskiej jest zupełnie tożsamy z modus operandi Armii Czerwonej. To jest to samo. Zresztą można by te przykłady rozciągnąć jeszcze na czasy carskiej Rosji – zwracał uwagę.

– Mamy do czynienia z brutalnością, z bezwzględnością, ze zbrodniami wojennymi, których dokonują rosyjscy żołnierze na ukraińskiej ludności cywilnej. Wyciągamy z tego wnioski – zapewniał Błaszczak.







