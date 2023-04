TK ogłosił termin rozprawy. Od tej decyzji mogą zależeć środki na KPO

Na stronach Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o terminie rozprawy dotyczącej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Skład sędziowski zbierze się w tej sprawie 30 maja o godzinie 11. O rozpatrzenie konstytucyjności zawartych w noweli przepisów wniósł prezydent Andrzej Duda., którego zdaniem proponowane zmiany są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

– Podjąłem decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją. Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki – wyjaśniał Duda swoją decyzję.

Od tej ustawy może zależeć sfinansowanie KPO

Przyjęta przez Sejm 13 stycznia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym może mieć ogromne znaczenie w kontekście wypłaty unijnych środków, za które rząd chciał zrealizować Krajowy Plan Odbudowy. Jednym z warunków ze strony Komisji Europejskiej były wprowadzenie w polskim sądownictwie zmian, które w ocenie KE przywróciłyby w Polsce stan prawny, zapewniający praworządność

Zdaniem rządu decyzja Trybunału Konstytucyjnego będzie kluczowa dla procesu odblokowania ogromnych środków finansowych z Unii Europejskiej. Jednak nie wszyscy członkowie obozu rządzącego zgadzają się z zaproponowanymi w ustawie zmianami. Przeciwni im są politycy Solidarnej Polski z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na czele.

Zaplanowana na maj rozprawa może być niezwykle ciekawa, ponieważ, dotychczas zainstalowani w TK przez PiS sędziowie, w kluczowych sprawach orzekali po myśli gabinetu Mateusza Morawieckiego. Jednak obecnie, rośnie w trybunale pozycja Bogdana Święczkowskiego, bliskiego współpracownika Ziobry, który stoi na czele grupy sędziów sprzeciwiających się kontynuacji prezesury Julii Przyłębskiej.

