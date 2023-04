Ziobro powołał zespół śledczy. Zajmie się kwestią nieprawidłowości ws. ukraińskiego zboża

Przypomnijmy: od kilku tygodni trwa kryzys w kwestii ukraińskiego zboża, które zalało nasz rynek i spowodowało straty wśród polskich rolników.

UE nie zgodziła się na wprowadzenie cła na zboże

Według pierwotnych założeń Polska miała być jedynie krajem tranzytowym dla zboża znad Dniepru, które miało ostatecznie trafiać drogą morską do krajów Afryki i Azji.

W praktyce wiele ukraińskiego zboża trafiło do polskich skupów. Warto dodać, że władze Unii Europejskiej nie zgodziły się na wprowadzenie cła na zboże z Ukrainy.

Tuż przed świętami Wielkanocnymi doszło do spotkania szefów resortów rolnictwa Polski i Ukrainy, w efekcie którego ogłoszono całkowite wstrzymanie importu ukraińskiego zboża do rozpoczęcia nowego sezonu.

Ziobro powołał specjalny zespół śledczy

W czwartek, 13 marca, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ogłosił powołania specjalnego zespołu śledczego. Jego zadaniem będzie ustalenie osób i spółek, które nielegalnie wprowadziły do obrotu w Polsce ukraińskie zboże.

W skład zespołu wejdzie sześciu prokuratorów z Rzeszowa, którzy będą współpracować z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBŚP oraz służbami celno-skarbowymi. Ziobro podkreślił, że wszczęto już postępowania ws. wspomnianego procederu.

– Poleciłem powołanie zespołu śledczego, którego zadaniem będzie zbadanie procederu nielegalnego wwozu do Polski zboża i innych produktów z Ukrainy oraz związanego z tym procederu oszustw, fałszowania dokumentów (...) Nie ulega wątpliwości, że zjawisko ma poważny charakter, naraża na szwank polską suwerenność w obszarze żywnościowym. Mamy obowiązek dbać o polskich producentów żywności. Doprowadzenie do sytuacji, gdy polscy rolnicy będą ponosić ekonomicznie nieuzasadnione straty, wynikające z unijnej polityki ceł i patologicznych zjawisk naruszania prawa, nie jest do usprawiedliwienia – oświadczył Ziobro w trakcie konferencji prasowej.

