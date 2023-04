Andrzej Duda wrócił do słynnych słów o Rosji. „Niestety okazały się one prorocze”

Andrzej Duda pojawił się w Sejmie, gdzie minister spraw zagranicznych przedstawił informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 r. Po wysłuchaniu prezydent udzielił wypowiedzi mediom. Na wstępnie Duda nawiązał do toczącej się za naszą granicą wojny w Ukrainie. Ocenił, że najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom.

Polska polityka zagraniczna w 2023 r. Prezydent o roli USA

Głowa państwa nawiązała do USA. Zdaniem Dudy Polska jest obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii państwem, które najbardziej wspiera Kijów. – Sojusz z USA jest dla nas kwestią fundamentalną – podkreślił prezydent. Głowa państwa nawiązała do słów Lecha Kaczyńskiego podczas rosyjskiej agresji na Gruzję. – Tamte słowa można powtarzać w nieskończoność, niestety okazały się one prorocze – przyznał Duda.

Prezydent podkreślił, że wraz z rządem prowadzi „spójną i jednoznaczną politykę”. Chodzi o wzmacnianie amerykańskiej obecności, zapewnianie Polsce bezpieczeństwa poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, pomoc Ukrainie oraz obecność w sojuszach.

Andrzej Duda: Robimy olbrzymie zakupy zbrojeniowe, żeby nasi żołnierze nigdy nie musieli walczyć

– Robimy olbrzymie zakupy zbrojeniowe po to, żeby nasi żołnierze nigdy nie musieli walczyć. Żebyśmy mieli zaawansowane systemy obronne, a nasza armia była tak wyposażona, żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować – powiedział Duda oceniając, że jest to swego rodzaju paradoks.

Głowa państwa zaznaczyła, że drogą do umocnienia bezpieczeństwa Polski i całej Europy jest zacieśnienie więzi euroatlantyckich we wszystkich aspektach. – Przede wszystkim partnerstwo militarne, zbrojeniowe i gospodarcze. Jesteśmy absolutnymi przeciwnikami jakiegokolwiek separatyzmu europejskiego. Nie sprawdził się on na przestrzeni ostatnich ponad 100 lat historii Europy – zakończył.

Czytaj też:

Prezydent wybrał się na narty. W wagoniku usłyszał kilka gorzkich słówCzytaj też:

Fotograf Dudy przyłapał Zełenskiego w wyjątkowym momencie. Teraz pokazał zdjęcie