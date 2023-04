To było do przewidzenia: Minister Czarnek obroniony. Ale jest jedna niespodzianka

Zjednoczona Prawica obroniła stanowisko ministra edukacji dla Przemysława Czarnka, co było do przewidzenia. Czwartkowa debata nad wotum nieufności wobec tego ministra, już druga za jego urzędowania w resorcie, była bardzo emocjonalna, co też można było przewidzieć. Ale jedna niespodzianka się pojawiła – twarda zapowiedź likwidacji Katy Nauczyciela. Już jesienią.

Opozycja, która zgłosiła wniosek o odwołanie ministra edukacji była dobrze przygotowana do debaty. Jako wnioskodawcy głos zabrali przedstawiciele KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. Wystąpienia były lepsze lub gorsze, ale merytoryczne – np. Dariusz Klimczak z PSL pytał, dlaczego nie ma stomatologów w szkołach, co było obietnicą PiS jeszcze w 2015 roku. O „willi plus”, czyli wydawaniu pieniędzy na nieruchomości w ramach tzw. projektów edukacyjnych, mówili wszyscy wnioskodawcy, o języku jakim posługuje się minister Czarnek wspomniał poseł Michał Gramatyka z Polski 2050. Przypomniał jego wypowiedź z 2020 roku o LGBT: „Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją”. Na wille i na fundacje Przemysław Czarnek, który podczas czwartkowej debaty usłyszał wiele przykrych słów m.in. kwestionujących jego inteligencję, wychowanie i kulturę osobistą, nie pozostał dłużny swoim prześladowcom. Oni też dowiedzieli się, co minister edukacji myśli o ich inteligencji i wykształceniu. Mówił m.in. o niechlujnie przygotowanym wniosku o jego odwołanie, z błędami merytorycznymi, językowymi i interpunkcyjnymi.