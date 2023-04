PiS przegrało głosowanie w Sejmie. Weto Senatu podtrzymane

Sejm w wieczornym bloku głosował wniosek Senatu o weto do nowelizacji ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W przypadku wniosków izby niższej, zgodnie z prawem, Sejm głosuje za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę.

PiS przegrało to głosowanie, bo „za” glosowało 224 posłów, a większość bezwzględna w tym głosowaniu wyniosła 225. 2 posłów z klubu PiS – Anna Dąbrowska-Banaszek i Józefa Szczurek-Żelazko – wstrzymało się od głosu, co zaważyło na wyniku. Koniec końców oznacza to, że ustawa została odrzucona.

