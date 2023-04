Dramat 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ze szpitala płyną niepokojące wieści

Ośmioletni Kamilek znajduje się pod opieką lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II. Dziecko trafiło do szpitala z wielonarządowymi uszkodzeniami ciała, obrażeniami głowy, złamaniami i poparzeniami obejmującymi prawie 25 proc. ciała trafiło do szpitala. Stan był tak poważny, że konieczne było wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej.

Dramat 8-letniego Kamilka. Nowe informacje o stanie zdrowia

W najnowszym komunikacie w mediach społecznościowych lekarze z placówki przekazali najnowsze informacje o stanie zdrowia chłopca. Dzięki wysiłkom medyków udało się usunąć tkanki martwicze oraz położyć przeszczepy skóry na rany oparzeniowe, których doznał 8-latek.

Stan zdrowia chłopca nadal jest bardzo poważny. Ogromnym problemem jest choroba oparzeniowa, czyli reakcja zapalna organizmu na uraz oparzeniowy. Z komunikatu szpitala wynika, że Kamilek wymaga dalszego leczenia na oddziale intensywnej terapii w celu przywrócenia prawidłowego działania organizmu.

Ojczym brutalnie pobił 8-latka

Historia 8-latka wyszła na jaw w poniedziałek 3 kwietnia, kiedy ojciec chłopca powiadomił policję o tym, że syn został brutalnie pobity przez ojczyma, Dawida B.

Ledwo żywego Kamilka znalazł jego biologiczny ojciec. – Zapukałem do drzwi, spytałem, gdzie jest Kamil, a jego matka odpowiedziała: „Tam leży”. Jak go zobaczyłem, to zacząłem płakać. Pomyślałem: „Boże, Kamilku, co oni ci zrobili”. Powiedziałem jej, że tu jest pilnie potrzebna karetka. Zadzwoniłem po pogotowie, za chwilę przyjechała też policja – opowiadał w programie Uwaga! TVN biologiczny ojciec dziecka.

Według ustaleń policji 8-latek polewany był wrzątkiem przez ojczyma, przypalany papierosami, sadzany na rozgrzanym piecu. Prokuratura postawiła już 27-letniemu Dawidowi B. zarzut usiłowania pozbawienia życia swojego pasierba, a 35-letniej matce zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz udzielenie pomocy mężowi w znęcaniu się nad synem.

