Nowe informacje o koledze Iwony Wieczorek. Ruch prokuratury wobec Pawła P.

Iwona Wieczorek zaginęła w Sopocie ponad 12 lat temu. Od tego czasu jej sprawa budzi ogromne emocje. W mediach pojawiają się różne hipotezy śledczych, jednak przyczyn zaginięcia nastolatki do tej pory nie udało się ustalić.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Obrońca Pawła P.: sprawa jest zamknięta na tym etapie

W połowie grudnia Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu dwóch osób z kręgu znajomych nastolatki. Jedną z nich był Paweł P., który feralnego dnia bawił się z nią na imprezie. Prokuratura Krajowa postawiła mu zarzut „utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa i podawanie nieprawdziwych informacji”.

Z początkiem marca przed sądem rozpatrywany był wniosek obrońcy Pawła P., dotyczący zniesienia stosowanych wobec mężczyzny środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju. Ponadto – jak przypomniano – wobec Pawła P. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Krakowski sąd nie uwzględnił jednak zażalenia obrońcy Pawła P. na środek zapobiegawczy prokuratury. Jak dodał, jest to kwestia zgromadzenia sporej dla jego klienta kwoty, ale była ona znana już dawno.

„Fakt” ustalił ponadto, że śledczy zainteresowali się majątkiem Pawła P. „Mężczyzna od dawna żalił się na kłopoty finansowe. Z naszych informacji wynika, że od wielu miesięcy próbował sprzedać swój luksusowy dom pod Gdańskiem. Ogłoszenie przez ponad pół roku można było zobaczyć w Internecie. Nie znalazł się jednak żaden chętny na willę za 2 mln zł” – pisze gazeta.

Nowe informacje o koledze Wieczorek. Zabezpieczono mienie Pawła P.

Z informacji dziennika wynika, że właśnie tym domem zainteresowali się śledczy z Prokuratury Krajowej. „Ogłoszenie o sprzedaży zniknęło, bo majątek Pawła P. został zabezpieczony, a to oznacza, że na razie nie może on go zbywać. Zachodzi też obawa, że zostanie zarekwirowany, jeśli mężczyzna zostanie uznany winnym i będzie prawomocnie skazany, a częścią wyroku będzie na przykład grzywna” – dodano.

Prokuratura potwierdzam że Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zabezpieczył mienie Pawła P. o wartości prawie 2 mln zł.

