Antoni Macierewicz zawiadamia prokuraturę. „Doszło do zamachu”

Podkomisja smoleńska „złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeprowadzenia zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 osób przez bezprawną ingerencję dokonaną na wojskowy samolot Tu-154M” – poinformowało w mediach społecznościowych Polskie Radio 24, powołując się na słowa Antoniego Macierewicza. Poseł Prawa i Sprawiedliwości stoi na czele podkomisji smoleńskiej.

„Jednak zamach. A Jarosław Kaczyński w sądzie twierdzi, że wypadek” – skomentował błyskawicznie europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski.

Plan obchodów 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie

16 kwietnia mają miejsce obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zostały one przesunięte o tydzień, bo w 2023 roku 10 kwietnia wypadł w Poniedziałek Wielkanocny. Około godz. 7:36 premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty w KPRM. Oficjalne uroczystości rozpoczną się mszą święta w intencji ofiar katastrofy o godz. 8 w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu.

Potem obchody przeniosą się przed Pałac Prezydencki. O godz. 8:41 w Warszawie zostanie odczytany Apel Pamięci. Od 10 do 11:55 będzie miał miejsce blok filmowy. Na godz. 12 zaplanowano modlitwę Anioł Pański. Od godz. 12:15 do 15 ponownie wyemitowany zostanie blok filmowy. Dojdą także koncerty. O godz. 15 odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego. Dalej kolejny raz będzie miał miejsce blok filmowy i koncerty.

Jarosław Kaczyński zabierze głos przed Pałacem Prezydenckim

Następnym punktem będzie wieczorna msza święta w intencji ofiar katastrofy, która odbędzie się w bazylice archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Ostatnim punktem będzie wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości przed Pałacem Prezydenckim w stolicy.

Czytaj też:

13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent uczcił pamięć ofiarCzytaj też:

Premier w rocznicę katastrofy smoleńskiej: Przypomniała o prawdziwym obliczu Rosji