Kaczyński mówi o „ostatecznym zwycięstwie”. Chce ukarania za „oszustwo smoleńskie”

Prezes PiS podczas obchodów 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej mówił o zwycięstwie „lepszej Polski, nie idealnej, ale w której dąży się do tego, żeby ludzie mieli realnie równe prawa i nikt nie cierpiał głodu i znalazł swoje miejsce”.

– Mam nadzieję, że za rok będzie można powiedzieć już nieporównanie więcej. Nie dlatego, żeby dziś było tak, że nie wiemy, co się stało, bo każdy rozsądny człowiek wie – mówił o katastrofie smoleńskiej Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że od samego początku pojawiała się „opowieść o tym, jak ktoś, czyli my, chce wykorzystać tragedię narodową do celów politycznych; jak chcemy uczynić z niej polityczną broń”.

Jarosław Kaczyński: to jest jeden z warunków naszego ostatecznego zwycięstwa

Prezes PiS wyraził nadzieję, że za rok się znów spotkamy i że stanie się to w innej rzeczywistości. – Niestety jest dużo takich osób, które żyją w medialnej bańce mydlanej. Dzieje się to nawet mimo wojny w Ukrainie. Ale takie osoby można przekonać i musimy to zrobić, bo jest to ważne dla przyszłości narodu – ocenił.

– Chcemy złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 134 KK, czyli zamordowania prezydenta, bo takiego śledztwa polskie organy ścigania nie prowadzą. Wierzę, że znajdą się odważni prokuratorzy, którzy poprowadzą tę sprawę – wskazał.

Kaczyński podziękował Macierewiczowi. „Postęp ku prawdzie był trudny”

Jarosław Kaczyński odniósł też katastrofę smoleńską do wojny w Ukrainie. – Walka Ukraińców zadziwia cały świat. Dużą pomoc Ukrainie udzieliła Polska, USA i Wielka Brytania. W sprawie Ukrainy chce stawiać się Władimira Putina przed Międzynarodowy Trybunał Karny. Niestety w sprawie katastrofy smoleńskiej nie jest to tak intensywne działanie – zaznaczył prezes PiS.

– Jeszcze raz muszę tutaj podziękować Antoniemu Macierewiczowi za żelazną wolę i za to, że się nie cofał. Ten postęp ku prawdzie był trudny, a przez to wolny – podkreślił.

Zdaniem Kaczyńskiego, świat „chciał zapomnieć, chciał wierzyć i wierzy w bzdurne opowieści”. – Zupełne niedawno można było od pewnego ważnego człowieka żyjącego w kraju demokratycznym usłyszeć o czterech próbach lądowania – wymieniał.

Wcześniej w niedzielę Antoni Macierewicz poinformował, że podkomisja smoleńska „złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeprowadzenia zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 osób przez bezprawną ingerencję dokonaną na wojskowy samolot Tu-154M”.

Czytaj też:

Antoni Macierewicz mówi o zamachu i zawiadamia prokuraturę. „Kto się nabierze na tanią sztuczkę?”Czytaj też:

Neumann o katastrofie smoleńskiej. Ocenił również Zełenskiego: Nie robię mu z tego zarzutu