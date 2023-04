„Niedyskrecje parlamentarne”. Wina Morawieckiego i wina Tuska. Kto „sypał” w aferze śmieciowej?

Donald Tusk planuje marsz na 4 czerwca. Nie jest to nowy pomysł, bo w 2019 roku przed wyborami miał powstać Ruch 4 czerwca, projekt polityczny, w który bezpośrednio miał być zaangażowany ówczesny szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wtedy w planie miało być wspólne działanie samorządowców z całej Polski i środowisk wspierających opozycję, by odsunąć PiS od władzy. Nie udało się.

Jeden z polityków opozycji mówi, że organizowanie marszu na 4 czerwca ma wytworzyć w narodzie przekonanie, że dziś jest tak samo jak w 1989 roku.

– Ogłosili marsz bez żadnego porozumienia z pozostałymi partiami opozycyjnymi. Wzywanie ich do obecności jest znowu stawianiem ich pod ścianą – mówi nasz rozmówca z opozycji.

– Na pewno PO stanie na rzęsach, żeby było dużo ludzi, bo w przeciwnym razie będzie katastrofa. W warszawskiej PO koła już dostały limity do wyrobienia, dotyczące tego ilu ludzi mają ścignąć. Oczywiście limity są znacznie większe, niż ich kola mają członków, więc znowu będzie kombinowanie i ściąganie kogokolwiek byleby tylko wyrobić normę – dodaje nasz informator

Jego zdaniem, działacze, namawiając ludzi do udziału w marszu, będą chcieli się wykazać wobec przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, bo wydarzenie odbędzie się przed zatwierdzeniem list.

Koalicja Obywatelska wychodzi przed szereg z ogłaszaniem kandydatów w wyborach do Senatu. Tak zrobiła między innymi w Zagłębiu Miedziowym, wskazując Jarosława Dudkowiaka.

– Inne partie opozycyjne są wściekłe na PO. Miejsca nie zostały jeszcze rozdzielone między partie, a Platforma stosuje metodę faktów dokonanych – mówi nasz rozmówca z opozycji.

Marcin Przydacz może mieć niebawem problem w Pałacu Prezydenckim. Minister nie wychodzi podobno z mediów, co nie wszystkim współpracownikom prezydenta może się podobać.

– Przydacz gwiazdorzy, zaś Jacka Siewiery, szefa BBN prawie nie ma w mediach. A panowie ze sobą rywalizują – słyszymy od naszego rozmówcy.

Inny twierdzi, że częsta obecność Marcina Przydacza w mediach wynika z jego politycznych, dużych ambicji.

Jacek Kurski, dyrektor wykonawczy w Banku Światowym witał polską delegację podczas wizyty premiera w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Premier jednak nie znalazł czasu na spotkanie z byłym szefem TVP. Panowie uścisnęli sobie tylko dłonie i wymienili kilka kurtuazyjnych zdań.

– Bank Światowy to nie są ambicje Jacka. Grał silnie na osłabienie Mateusza, a teraz obserwuje, że szef rządu odbudował swoją pozycję w obozie PiS. A takimi wizytami jak ta w USA, premier pokazuje Jarosławowi Kaczyńskiemu, że potrafi budować nie tylko swoją pozycję, ale też pozycję Polski zagranicą – mówi jeden z naszych rozmówców.

W obozie rządzącym nie ustają wojny podjazdowe. Część polityków Zjednoczonej Prawicy oskarża premiera Mateusza Morawieckiego, że pompuje Konfederację, bo w Polskim Ładzie istotnie poszkodował przedsiębiorców, którzy przenieśli swoje sympatie właśnie na formację Sławomira Mentzena.

– Nie znam przedsiębiorców, którzy jeszcze chcą głosować na PiS, a to wszystko jest wina Morawieckiego – mówi nasz rozmówca ze Zjednoczonej Prawicy. Co zabawne, na opozycji powszechne jest mniemanie, że Konfederację pompuje Donald Tusk.

Pisałyśmy w naszej rubryce, że była premier Beata Szydło, dziś europoseł, prawdopodobnie będzie jesienią kandydować do Sejmu, tak samo jak Joachim Brudziński. Jeden z europosłów PiS twierdzi jednak, że to nie jest pewna informacja.

– Ani Beata Szydło, ani Joachim Brudziński nie dostali na razie żadnej propozycji kandydowania do Sejmu i z tego co wiem, wcale się nie szykują do startu w wyborach parlamentarnych – mówi nasz rozmówca.

Po stronie opozycji też sprawy nie mają się najlepiej. Grzegorz Schetyna ma być wycięty z listy do Sejmu.

– Ma startować do Senatu, na co bardzo nie ma ochoty. Ale Tusk czyści partię na okres po przegranych wyborach parlamentarnych, żeby nagle nie objawił się ktoś, kto mu zechce odebrać przywództwo w PO – mówi polityk opozycji. I dodaje, że Grzegorz Schetyna poprzez swoje wypowiedzi pokazuje, że zaczęła się walka buldogów pod dywanem.

„Schetyna powiedział, że gdy oddawał Platformę Obywatelską poparcie dla niej w sondażach wynosiło 32 proc. i było to przedmiotem krytyki. Teraz PO cieszy się 28-procentowym poparciem i jakoś jest dobrze” – miał powiedzieć Schetyna.

Zaniknął samorządowy ruch „Tak! Dla Polski”.

– Wszyscy się w tym ruchu pokłócili, bo część samorządowców jest związana z Szymonem Hołownią, część jest z PO i otrzymuje wytyczne z centrali partyjnej, a część jest apolityczna i taka chce pozostać. Jest też ogromne zniechęcenie w samorządach wobec tego co robi PO. Nikt nie wierzy, że PO wygra wybory – mówi warszawski samorządowiec.

Nasz rozmówca uważa, że opozycja przegrała mentalnie jesienne wybory parlamentarne.

– Jest wśród nas poczucie, że wybory są już przegrane. Wszyscy obwiniają o to Tuska – że nie chodzi mu o to, żeby wygrać wybory, tylko o realizację swoich własnych interesów i osłabienie innych partii opozycyjnych. Bo teraz już nie toczy się walka o odsunięcie PiS od władzy, tylko o to, kto ile wyciągnie w wyborach – mówi nasz rozmówca.

Pod koniec ubiegłego tygodnia gruchnęła wieść, że w poniedziałek Donald Tusk wyda oświadczenie wspólnie z Rafałem Trzaskowskim. Podobno chodzi o przecięcie spekulacji, jakoby przed wyborami parlamentarnymi mogło dojdzie do wymiany na stanowisku szefa PO.

– Rafał nie dostał od Donalda żadnej propozycji do wykorzystania – mówi nasz rozmówca z opozycji.

Ale zarazem dodaje, że Trzaskowski nie chce zostać liderem PO.

– Nie bawi go to, nie czuje roboty partyjnej i nie lubi aparatu partyjnego – mówi polityk opozycji.

Nasz rozmówca zastanawia się natomiast, czy Tusk mentalnie byłby w stanie oddać Trzaskowskiemu funkcję kandydata na premiera.

– Do tego Trzaskowski się przemierza. Poza tym namawiają go liderzy partii opozycyjnych, którzy nie chcą z Tuskiem pracować – mówi nasz rozmówca.

W wyniku afery śmieciowej warszawski ratusz nie ma sekretarza miasta.

– Ostatnio usłyszeliśmy, że został ogłoszony obiektywny i transparentny konkurs na obsadę tego stanowiska. Ten tekst o konkursie wszystkich nas rozbawił – mówi warszawski samorządowiec.

Przy okazji, podobno afera śmieciowa to wynik zawiedzionej miłości pewnej pani, która została porzucona przez jednego z głównych bohaterów tej sprawy. A ponieważ sporo wiedziała, to postanowiła podzielić się swoją wiedzą ze służbami.

