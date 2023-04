Dramat w Legnicy. Nie żyje 37-letnia Ukrainka, jej córka jest ciężko ranna

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z soboty na niedzielę 16 kwietnia przy ulicy Struga w Legnicy w województwie dolnośląskim. Tuż po godzinie 1 lokalna policja otrzymała zgłoszenie z prośbą o interwencję w jednym z domów jednorodzinnych. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, znaleźli zwłoki 37-letniej kobiety. Z informacji prokuratora rejonowego z Legnicy Radosława Wrębiaka wynika, że miała ona rany zadane nożem.

Włamał się do domu w Legnicy. Tragiczne skutki

Podobne obrażenia miała 14-letnia córka zmarłej, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Nastolatka przeszła poważną operację. Lekarze określają jej stan jako stabilny. W tym samym domu przebywało w sumie osiem osób – wszyscy to obywatele Ukrainy. Lekko zraniona w rękę została także inna kobieta.

Z ustaleń policji wynika, że kobiety zostały zaatakowane przez napastnika, który włamał się do ich domu w celach rabunkowych. – Został nakryty przez kobietę, której zadał obrażenia w szyję i okolicę klatki piersiowej powodując jej zgon. Krzyki kobiety usłyszała jej 14-letnia córka. Sprawca zadał nastolatce cztery uderzenia nożem w klatkę piersiową. Kolejną kobietę napastnik ugodził w rękę, po czym wybiegł z budynku – relacjonował prokurator rejonowy z Legnicy.

Sprawca napaści był już notowany przez policję

Sprawca napaści wpadł już w ręce policji. Jak się okazało, jest to 36-letni Wiktor R., który miał już do czynienia z legnicką i wrocławską policją. W przeszłości usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i mieniu. – Sprawca zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, tam zostaną mu przedstawione zarzuty zabójstwa jednej osoby, usiłowania zabójstwa drugiej oraz spowodowania obrażeń u trzeciej pokrzywdzonej – komentował Radosław Wrębiak.

Czytaj też:

Kamilek z Częstochowy walczy o zdrowie. Niepokojące informacje o stanie 8-latkaCzytaj też:

Wstrząsająca zbrodnia na rajskiej wyspie. Ciała małżeństwa z Niemiec znalezione obok siebie