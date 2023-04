Tajemnicza śmierć żołnierza w Radomiu. „Zwłoki znaleziono w kontenerze mieszkalnym”

Odkrycia dokonano na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Jak nieoficjalnie dowiedział się polsatnews.pl, zwłoki wojskowego znajdowały się w kontenerze mieszkalnym, należącym do 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Nie żyje polski żołnierz. Został znaleziony martwy na terenie jednostki

– Doszło do takiej sytuacji, zmarł żołnierz naszej jednostki – przekazał rzecznik prasowy jednostki por. Paweł Kłosowski. Na miejsce wezwano służby, ale życia żołnierza nie udało się uratować. Nie jest znana przyczyna śmierci. Lekarze pogotowia ratunkowego stwierdzili zatrzymanie akcji serca mężczyzny.

Portal podał, że dochodzenie w sprawie śmierci wojskowego wszczął Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Trwa dochodzenie ws. śmierci polskiego żołnierza w Radomiu

W styczniu informowaliśmy o śmierci 22-letniego żołnierza z 9. Brygady Kawalerii Pancernej, który został znaleziony z raną postrzałową głowy w parku w Białowieży. Wezwane na miejsce pogotowie nie było w stanie pomóc – obrażenia okazały się śmiertelne.

Oficjalny komunikat po śmierci 22-latka wydała w czwartek 16. Dywizja Zmechanizowana. Potwierdzono w nim śmierć żołnierza i napisano o „nieszczęśliwym wypadku”. „Według wstępnych ustaleń doszło do wystrzału z broni służbowej, w wyniku którego nastąpiła śmierć żołnierza” – napisano. Do tragedii miało dojść przed przystąpienia żołnierza do zmiany.

Do podobnej sytuacji z udziałem żołnierza wysłanego do służby przy granic polsko-białoruskiej doszło 13 listopada. Wówczas po wystrzale z broni służbowej zginął wojskowy służący w 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. 7 listopada zmarł z kolei żołnierz 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, który pełnił służbę jako logistyk.



