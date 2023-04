Nawet dożywocie za szpiegostwo. W Sejmie złożono nowy projekt

Od chwili rozpoczęcia przez Rosję napaści na Ukrainę, w naszym kraju wzrosło zagrożenie ze strony szpiegów, którzy są na usługach Kremla.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Wystarczy wspomnieć o rozbiciu w połowie marca siatki, złożonej z dziewięciu „cudzoziemców zza wschodniej granicy”. Jak wynika z upublicznionych ustaleń śledztwa, ich zadaniem było przygotowanie aktów dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu, najprawdopodobniej GRU.

– Prokuratura postawiła im zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – oświadczył wówczas Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

„Szpiedzy najczęściej analizują zagrożenia karne”

Jak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, w poniedziałek, 17 kwietna, posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt nowelizacji przepisów, regulujących przestępstwo szpiegostwa. Autorzy projektu proponują m.in., aby za szpiegostwo groziła nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

„Szpiedzy »zawodowi« najczęściej analizują zagrożenia karne w prawodawstwach poszczególnych państw podejmując decyzje o podjęciu ryzyka prowadzenia swojej działalności na ich terytorium (...) Nie bez znaczenia jest również aktualne wysokie zagrożenie nowymi otwartymi konfliktami zbrojnymi oraz agresywnymi działaniami niemilitarnymi, co nasila podejmowanie przez obcy wywiad i nie tylko, działań o charakterze szpiegowskim” – podkreślono w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Przykłady postulowanych zmian w prawie karnym

Oto przykłady najważniejszych zmian, które proponują jej autorzy. Kara za udział w działalności obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi miała wynosić od minimum pięciu lat pozbawienia wolności do dożywocia. Obecnie „widełki” w tym zakresie wynoszą od roku do 10 lat za kratami. Kara za działania w obcym wywiadzie i przekazywania mu wiadomości wynosiłaby od 8 lat więzienia do dożywocia. Obecnie wynosi od 3 do 10 lat.

Natomiast kara dla organizatorów działalności obcego wywiadu wynosiłaby od 10 lat więzienia do dożywocia. Obecnie wynosi od 5 do 25 lat. Kara za sabotaż, dywersję lub działania o charakterze terrorystycznym w ramach obcego wywiadu ma być nie krótsza niż 10 lat więzienia, zaś jej górną granicę również ma stanowić dożywocie.

Ponadto, za wszystkie przestępstwa szpiegowskie sądy obligatoryjnie orzekałyby pozbawienia praw publicznych. W przypadku prawomocnego wyroku skazującego wobec funkcjonariuszy służb specjalnych lub mundurowych, traciliby oni prawa emerytalne.

Czytaj też:

Rosyjscy szpiedzy zatrzymani przez ABW. Nowe informacje szefa MSWiA

Czytaj też:

Zemsta za sukces ABW? KGB Białorusi donosi o zatrzymaniach obywateli Polski