Śmiertelny wypadek w Starej Słupi. BMW rozpadło się na kawałki, dwie osoby wypadły z pojazdu

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej 751 we wsi Stara Słupia (woj. świętokrzyskie), w powiecie kieleckim. Doszło do niego w poniedziałek ok. godz. 19.

Dramatyczny wypadek pod Kielcami. Cztery osoby nie żyją

– Do akcji ruszyło pięć naszych zastępów, łącznie 21 ratowników. Gdy pierwsze nasze wozy dotarły na miejsce, pogotowie już tu było. Dwie osoby z BMW znajdowały się poza autem. Pozostałe są uwięzione w części osobówki znajdującej się pod wywrotką – przekazała portalowi echodnia.eu starsza ogniomistrz Beata Gizowska, oficer prasowy kieleckiej straży pożarnej.

Jak dodała, kolejnym krokiem będzie wydobycie części BMW spod wywrotki. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana.

Na facebookowym profilu Ratownictwa Powiatu Ostrowieckiego pojawiły się zdjęcia z tego dramatycznego zdarzenia. Na jednej z fotografii widać, że samochód osobowy został rozerwany na części. Kolejne zdjęcia pokazują strażaków, którzy usiłują wydostać ciała pasażerów zakleszczonych w części pojazdu, który utknął pod ciężarówką.

BMW rozpadło się na części. Strażacy usiłują wydostać pasażerów spod ciężarówki

Doniesienia o liczbie ofiar potwierdził później młodszy aspirant Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca BMW jadący od Ostrowca najprawdopodobniej stracił w pewnym momencie panowanie nad autem. Osobówka zderzyła się z ciężarowym MAN-em jadącym z przeciwka. Ciężarówkę prowadził trzeźwy 52-latek. Cztery osoby z BMW zginęły na miejscu – powiedział.

