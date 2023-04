Znany zakonnik pochował matkę. W czasie pogrzebu doszło do dramatycznej sytuacji

Matka ojca Adama Szustaka zmarła a Wielką Sobotę, a pogrzeb odbył się 13 kwietnia. W czasie uroczystości doszło do dramatycznego zdarzenia. — Kiedy wchodziliśmy z pogrzebem do kościoła, zasłabł mój tato. Miał zatrzymanie akcji serca, był reanimowany przez dłuższy czas. Jest w tej chwili w śpiączce, jest na OIOM-ie. Tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej – przekazał dominikanin w filmie na swoim kanale na Youtube'ie. Szustak zaapelował też o modlitwę za jego ojca.

Nie żyje matka znanego zakonnika

Zakonnik zamieścił też kazanie, które wygłosił w czasie mszy pogrzebowej. – Moja mama Barbara odeszła w Wielką Sobotę o 4.30 rano. W ciągu dnia, kiedy zacząłem się modlić, pomyślałem, że najlepszym sposobem, by jakoś się z tym zmierzyć, będzie sięgnięcie do liturgii słowa bożego. Wtedy się zorientowałem, że to jest jeden jedyny dzień w roku, kiedy nie ma liturgii słowa bożego – mówił dominikanin. – W piątek chociaż jeszcze czytania są. W sobotę nie ma nic. W sobotę nie ma żadnych tekstów, żadnego słowa bożego. Nie ukrywam, najpierw się obraziłem, bo pomyślałem sobie: „No jak to? Potrzebuję twojego słowa, żebyś mi tłumaczył”. Cisza – wskazał.

W czasie kazania ojciec Szustak wspominał też chwile spędzone z matką. – Mam takie wrażenie, że największą radość jej sprawiało, jak leżała, oglądała jakieś węgierskie seriale. Nie mam w ogóle pojęcia, skąd to brała. Najbardziej lubiła, jak leżałem obok niej i trzymałem ją za rękę. Ona sobie oglądała ten serial, nawet nie gadaliśmy. Tak po prostu oglądaliśmy węgierski serial – opowiadał.

— Mama jest w najlepszych rękach, u tego, który wyciąga z przepaści. Tata jest teraz w najlepszych rękach, u tego, który wyciąga z przepaści. I my jesteśmy w najlepszych rękach – zakończył kazanie dominikanin.

Kim jest Adam Szustak?

Ojciec Adam Szustak jest dominikaninem, kaznodzieją i duszpasterzem akademickim. Znany jest ze swojej aktywności w internecie – od kilku lat prowadzi popularny kanał „Langusta na Palmie”. Jest też autorem książek i audiobooków.

