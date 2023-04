Dramatyczne sceny przy autostradzie A4. Uprowadzili i pobili mężczyznę

Jak poinformował portal strzelce360.pl, do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek 17 kwietnia, około godziny 14.30 na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradzie A4 w rejonie Góry św. Anny na Opolszczyźnie.

Pobicie przy autostradzie A4

Z ustaleń policji wynika, że kilku pobiło 29-letniego tam mężczyznę, a wcześniej go uprowadzili. Ofiara to mieszkaniec województwa śląskiego. „Gazeta Wrocławska” podała, że gdy pojazd zatrzymał się na MOP-ie, żeby zatankować, porwany mężczyzna wybił tylną szybę i zaczął wołać „pomocy!”. – To było straszne. Ten biedak wołał ratunku, a oni otworzyli auto i zaczęli go tłuc, ile mieli sił. Widać było, że próbowali go na siłę uciszyć, a on krzyczał, żeby go ratować, bo oni go zabiją – relacjonował jeden ze świadków w rozmowie z gazetą.

Starsza sierżant Marta Białek z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich poinformowała w rozmowie z serwisem, że mężczyzna został wbrew swojej woli przetransportowany samochodem osobowym na teren Opolszczyzny.



Sprawcy uprowadzenia i pobicia zostali zatrzymani przez policjantów z powiatu strzeleckiego. – Obecnie funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury wykonują czynności dochodzeniowo-śledcze, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia – poinformowała starsza sierżant Marta Białek.

Trzy osoby zostały zatrzymane

Do tej pory policja nie poinformowała o szczegółach zdarzenia. Nie wiadomo, dlaczego doszło do porwania. Serwis strzelce360.pl podkreślił jedynie, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Z kolei zastępca prokuratora rejonowego w Strzelcach Opolskich Piotr Krzemionka-Kowalski poinformował w rozmowie z RMF FM, że trzy osoby zostały zatrzymane. Przekazał też, że śledczy badają między innymi wątek bezprawnego pozbawienia wolności mężczyzny, a także kierowania gróźb karalnych.

