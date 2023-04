Starosta z PiS nie chce polityków PO w swoim powiecie. „Brak zgody na obecność”

Donald Tusk przebywa z wizytą na Podlasiu. Towarzyszy mu blisko 60 polityków Platformy Obywatelskiej, którzy spotykają się z mieszkańcami miast oraz przedstawicielami poszczególnych grup zawodowych.

W czwartek 20 kwietnia Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Kleosina. W trakcie swojego wystąpienia zadeklarował, że jeśli PO wygra wybory, to jedną z pierwszych decyzji będzie podjęcie takich działań, aby w kraju nie było gmin, w których nie ma żłobków.

– To trzeba zrobić od razu, a nie w ciągu pięciu lat. I my to zrobimy. To jest moje zobowiązanie. Kiedy zostawałem premierem w 2007 roku, w Polsce było 500 żłobków. Udało nam się zbudować ponad 2 tys. kolejnych. To było 500 procent, choć i tak za mało – podkreślał.

Starosta z PiS nie chce polityków PO w swoim powiecie

Przed spotkaniem Donalda Tuska z mieszkańcami, lokalni politycy PiS zorganizowali konferencję prasową. Starosta sokólski Piotr Rećko odniósł się do obecności senatora Krzysztofa Brejzy, posła Witolda Zembaczyńskiego i posłanki Anny Wojciechowskiej na terenie powiatu. Politycy KO spotkali się tam m.in. z samorządowcami, mieszkańcami i społecznością tatarską.

– My chcemy wyrazić swój głęboki sprzeciw i brak zgody na obecność tych panów na terenie powiatu sokólskiego. Uważamy, że niezgodne z interesem mieszkańców powiatu sokólskiego przyjmowanie i promowanie posłów Platformy Obywatelskiej – mówił.

Polityk PiS uderza w działaczy PO

– Zachowanie polityków PO w czasie wojny hybrydowej z Białorusią było skandaliczne. Gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie Mateusz Morawiecki, gdyby nie Jarosław Kaczyński, nie mielibyśmy zapory na granicy, mielibyśmy gigantyczny problem z milionami migrantów z Afryki – dodawał.

W dalszej części swojego wystąpienia samorządowiec przypomniał, że za czasów, kiedy PO i PSL rządziły naszym krajem, przebieg drogi S19 miał się dokonywać nie po tzw. starodrożu, tylko przez Korycin. – To 70 km dalej. Co się dzieje teraz? Mamy rozpoczętą budowę drogi Kuźnica – Sokółka. Mamy ostateczną, ale nieprawomocną decyzję na budowę trasy po starodrożu – zaznaczał.

