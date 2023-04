Duda zwrócił się z apelem do młodych ludzi. „W służbach, w wojsku, ale i w polityce”

W piątkowe popołudnie, 21 kwietnia, prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Pajęczna w województwie łódzkim.

Duda: Dzięki państwa wysiłkowi Rzeczpospolita trwa

Była to pierwsza wizyta głowy naszego państwa w tej miejscowości od czasu przemian ustrojowych. Duda podkreślił, że w trakcie swojej prezydentury udało mu się odwiedzić wszystkie powiaty, a prezydent „ma być dla swoich rodaków”,

– Kiedyś w trakcie moich spotkań w miastach powiatowych (...) ktoś z panów burmistrzów powiedział: „dzisiaj jest dla nas ważny dzień, bo dzisiaj stolica Polski jest u nas, bo u nas jest prezydent RP. A tam, gdzie jest prezydent, tam jest stolica”. Coś w tym jest, dlatego tak bardzo zależy mi, by odwiedzać wszystkie miasta powiatowe. Ludzie, którzy oddają swoje głosy powinni mieć poczucie obecności prezydenta, bo on jest dla swoich obywateli. Dzięki państwa wysiłkowi Rzeczpospolita trwa – powiedział prezydent.

Podczas przemówienia do mieszkańców Pajęczna poinformował, że w jego kancelarii trwają właśnie prace nad projektem zmiany przepisów, które mają znacząco usprawnić budowę dróg gminnych i powiatowych.

„Niech Polska idzie do wyborów”

Ponadto, Duda zachęcił nie tylko do jak najliczniejszego udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się na jesieni, ale również do osobistego angażowania się w politykę.

– Niech Polska idzie do wyborów. Niech ludzie korzystają ze swoich praw, a dzieci widzą, że to jest ważne. Głos ma znaczenie. Warto obserwować świat wokół siebie, to, czy polskie sprawy są dobrze prowadzone, czy liczymy się w świecie, na kogo kieruje się wzrok, gdy coś się dzieje (...) Bądźcie gotowi służyć Rzeczypospolitej. Potrzebujemy młodych, zdolnych ludzi. W służbach, w wojsku, ale i w polityce. Próbujcie się sprawdzać, nie zniechęcajcie się. Polska się rozwija, także dzięki wam – zaapelował prezydent.

