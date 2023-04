Joanna Mucha zgasiła Sławomira Mentzena ws. zrzutek: Proszę się douczyć

W trakcie programu „Śniadanie Rymanowskiego” politycy dyskutowali o ustawie deregulacyjnej. Gośćmi Bogdana Rymanowskiego byli m.in. Sławomir Mentzen (Konfederacja) i Joanna Mucha (Polska 2050).

– Przez Sejm szła ustawa deregulacyjna, w której było sporo dobrych rzeczy. I na ostatniej prostej, PiS, jak to ma w zwyczaju, zrobił tam wrzutkę z podatkiem od małych, chorych dzieci. Nasi prawnicy to jako jedyni wychwycili. Jak się spojrzy na głosowanie w sprawie pisowskiej wrzutki, to tylko Konfederacja była przeciwna. Wszystkie inne partie albo się wstrzymały w sprawie tych konkretnych zapisów albo w ogóle poparły tą wrzutkę – powiedział Sławomir Mentzen. Następnie przytoczył wyniki głosowania. Wtedy przerwała mu posłanka Joanna Mucha z KO.

– Nie jestem pewna, czy pan dobrze weryfikuje to głosowanie – mówiła Mucha.

Mentzen kontynuował, że prawie wszyscy inni politycy poparli wrzutkę. – Potem ustawa trafiła do Senatu i Senat, kontrolowany przez opozycję, nie zmienił tej ustawy – dodał. – Nie zna pan procedury legislacyjnej – odpowiedziała Mucha. – Senat złożył wniosek o odrzucenie w całości tej ustawy, ten wniosek przechodzi później do Sejmu, ale pan jeszcze pewnie tego nie wie. Proszę się jeszcze douczyć – powiedziała Mucha.

– Ale to przed panem – dodał inny z gości.

Nie będzie podatku od zrzutek. „Druga ustawa skasuje błędy”

22 lutego Senat opowiedział się za odrzuceniem w całości ustawy deregulacyjnej i wróciła ona do Sejmu. Sejm nie zgodził się z uchwałą Senatu.

Mimo to podatek od zrzutek nie wejdzie w życie, ponieważ jednocześnie rządzący wprowadzili poprawki dotyczące darowizn do ustawy SLIM VAT 3. Dzięki temu beneficjenci zbiórek charytatywnych nie będą musieli sumować datków od wpłacających.

– Wszystko wskazuje na to, że druga ustawa skasuje błędy pierwszej ustawy (...). Panuje bałagan legislacyjny – oceniła w programie Joanna Mucha.



