Kiedy Sejm zajmie się ustawami rolniczymi? Jest wstępny termin

– Słyszałem, że być może w tym tygodniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu w związku z ustawami rolniczymi – powiedział w niedzielę w programie „Śniadanie Rymanowskiego” wiceminister kultury Jarosław Sellin.

– Na razie twardej decyzji nie ma w związku z tymi ustawami, które przyjął rząd dwa, trzy dni temu, ale prawdopodobnie będzie, bo trzeba te ustawy jak najszybciej przeprowadzić. Słyszałem, że być może w tym tygodniu takie posiedzenie się odbędzie – dodał minister. Poseł PSL Marek Sawicki powiedział, że dodatkowe posiedzenie Sejmu ma się odbyć w czwartek.

Pakiet wsparcia dla rolników. Dopłaty do oleju napędowego

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła kilka rozporządzeń i projekt ustawy, które mają pomóc rolnikom. – Rolnicy mogą liczyć na rząd PiS. Są problemy, nie chowamy głowy w piasek. Widzimy, że one są. Przeznaczamy największą w historii pomoc dla rolnictwa – powiedział szef rządu.

Morawiecki ogłosił podniesienie kwoty – z 1,20 zł do 1,46 zł – zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego. Premier zapowiedział wystąpienie do Komisji Europejskiej o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego.

Mateusz Morawiecki poinformował, że rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę od 1 grudnia zeszłego roku do 14 kwietnia br. otrzymają wyrównywanie. Dodał, że wspomniane środki zostaną przeznaczone z budżetu, ale – jak zauważył – zgoda musi przyjść z Komisji Europejskiej po to, aby „urzędnik nie pukał potem do drzwi rolnika i nie żądał zwrotu tej zapłaty, którą my wykonujemy z budżetu państwa polskiego".

Czytaj też:

Kto odpowiada za kryzys zbożowy? Polacy wskazują winnegoCzytaj też:

W dwóch województwach dopłaty dla rolników wyższe niż w pozostałych. Rozporządzenie zostało w nocy opublikowane