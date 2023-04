Nergal nie mógł się powstrzymać. Publicznie uderzył w PiS i Kościół katolicki

– Ja nie wierzyłem, że te historie nie są zaplanowane, a teraz zatkało kakao, jak mawia mój znajomy. Jesteśmy zaskoczeni, prawda? Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim naszym fanom, którzy są tutaj. Legiony Behemoth! – mówił Adam „Nergal” Darski.

– Na pewno nie dziękujemy Bogu, nie dziękujemy polskiemu Kościołowi katolickiemu, no i wiecie co PiS i Konfederację. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo! – zakończył artysta, któremu towarzyszyli na scenie pozostali członkowie zespołu.

Publiczność w Arenie Gliwice wyraźnie się zawahała, jednak po chwili ciszy ostatecznie nagrodziła przemówienie muzyka dużymi brawami.

Fryderyki 2023

Fryderyki przyznawane są od 1995 roku i to zdecydowanie jedna z najważniejszych nagród w Polsce. Plebiscyt obejmuje bardzo szerokie spektrum gatunków muzycznych, w tym muzykę poważną i jazz. Zwycięzców wyłania Akademia Fonograficzna, która zrzesza ponad 1500 muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i przedstawicieli branży fonograficznej.

W tym roku artyści zostali nagrodzeni w 23 kategoriach. Poniżej pełna lista zwycięzców.

Album roku metal

Behemoth „Opvs Contra natvra”

Najlepsze nagranie koncertowe

Dawid Podsiadło

Zespół / projekt artystyczny roku

Miuosh i Zespół Pieśni i Tańca"Śląsk"

Teledysk roku

Brodka „Sadza”

Najlepsze nowe wykonanie

Albo Inaczej feat. Kasia Sochacka „Ostatnia prosta”

Autor / autorka / team autorski roku

Mrozu i Arek Sitarz

Producent / producentka /team producencki roku

Mrozu

Album roku muzyka dziecięca

Różni wykonawcy "The Best of Studio Filmów Rysunkowych"

Album roku muzyka filmowa, teatralna, ilustracyjna

Hania Rani "Venice – Infinitely Avantgarde"

Album roku alternatywa

Brodka "Sadza"

Album roku elektronika

Skalpel "Origins"

Album roku blues

Maja Kleszcz "B.L.ues"

Fonograficzny debiut roku jazz

Andrzej Gondek

Album roku jazz

Michał Barański "Mazovian Mantra"

Album roku piosenka poetycka i literacka

sanah "sanah śpiewa poezyje"

Album roku muzyka korzeni

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

