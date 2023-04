PiS odjeżdża opozycji. „Konkret Kaczyńskiego” kontra marsz Tuska

W kolejnych sondażach Zjednoczona Prawica ma sporą przewagę, ok.6-8 punktów procentowych, nad drugą w badaniach Koalicją Obywatelską. I to mimo poważnych perturbacji związanych z ukraińskim zbożem. To nie znaczy, że opozycja już przegrała wybory, ale powinna się bardziej przyłożyć do kampanii.

Nie wszystko nam wychodzi ale się staramy – takie motto ostatnio przyświeca występom liderów PiS na spotkaniach z wyborcami. Program mieszkanie plus nam nie wyszedł, ale dostaniecie w zamian kredyt na 2 proc. Inflacji nie udało nam się okiełznać, ale wprowadziliśmy tarcze antyinflacyjne, żeby wzrost cen uczynić mniej dolegliwym dla Polaków. Nie udało nam się zapanować nad ukraińskim zbożem, które wjeżdżało do Polski, ale przyjęliśmy cały pakiet rozwiązań, które mają pomóc poszkodowanym rolnikom. Ta strategia sprawia, że choć gołym okiem widać jakie błędy popełniła władza, to jednak utrzymuje opinię sprawczej, bo szybko reaguje na problemy, nawet jeżeli sama je prokuruje. – Co by nie powiedzieć o PiS, to jednak są skuteczni, rozwiązują problemy – mówił polityk opozycyjny w nieoficjalnej rozmowie z Wprost. Wahania opozycji Opozycja też mogłaby być skuteczna, w tych obszarach, na które ma wpływ np. w budowania programu, koalicji wyborczych lub w komunikacji. Tymczasem wyborcy nie mogą doczekać się prostej decyzji, czy PSL pójdzie do wyborów z Polską 2050 Szymona Hołowni, czy może obie partie będą samodzielnie startowały w jesiennych wyborach. PSL i Polska 2050 same zakreśliły termin zakończenia rozmów o wspólnym starcie w na koniec kwietnia. Mam ostatni tydzień kwietnia i ciągle nie wiadomo, czy porozumienie zostanie ogłoszone przed majówką, czy trzeba będzie jeszcze poczekać.