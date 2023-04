Tak wyglądało mieszkanie po rocznym wynajmie. „Sprawę oddałam do sądu”

Sprawę opisuje między innymi „Dziennik Zachodni”, z którym rozmawiała właścicielka lokalu w Będzinie (woj. śląskie). Jak czytamy, kobieta wynajmuje mieszkania od 25 lat i jest właścicielką kilku kamienic w mieście. Rodzina, która miała zdewastować jedno z mieszkań, wynajmowała je przez rok. – Sprawę oddałam do sądu, niestety muszę powiedzieć, że takich lokatorów jest w ostatnich latach coraz więcej – powiedziała lokalnemu dziennikowi kobieta.

Właścicielka mieszkania alarmuje: Pragnę ostrzec

Właścicielka sprawę opisała również na jednej z lokalnych grup na Facebooku. Przestrzegła w poście przed rodziną z trójką dzieci, którzy „kłamią, kręcą, nie płacą” i „całkowicie zdewastowali” jej mieszkanie. Na załączonych zdjęciach widać zniszczone płytki w łazience, walające się po podłodzie śmieci i zdewastowane drzwi. „Pragnę ostrzec przed nimi w szczególności kogoś kto wynajął im właśnie mieszkanie w Będzinie na Syberce, jeśli ktoś zna tą osobę proszę o kontakt pomogę” – napisała właścicielka w poście.

– Do powiedzenia mieli tylko tyle, że jak nie usunę wpisu, to pożałuję i tego typu groźby. Sprawa jest zgłoszona na policję, do sądu, wie o wszystkim MOPS – wyjaśniła w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.

