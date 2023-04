Aktywiści od Kai Godek od miesięcy prowadzą akcję przed szkołą. „Nikt nie może zrobić z tym porządku”

Fundacja Życie i Rodzina Kai Godek w listopadzie 2022 r. przeprowadziła przed II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie „pikietę w obronie młodzieży przed gender”. Aktywiści zarzucali pedagogom „genderowanie” dzieci, czyli „przypisywanie płci, jaką dana osoba sobie wymyśli”. Z tego powodu „terroryzowani mieli być zarówno uczniowie, jak i nauczyciele”. Interweniował wówczas poseł PO Michał Krawczyk, który złożył zawiadomienie do prokuratury.

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że po kilku aktywistów fundacji Godek regularnie pojawia się przed lubelskim liceum w kolejnych miesiącach. Na pikiety chciał zareagować odpowiadający za oświatę wiceprezydent Lublina Mariusz Banach. Okazało się, że aktywiści z Fundacji Życie i Rodzina zgłaszają zgromadzenie w trybie uproszczonym, a urzędnicy nie mogą go zakazać.

Aktywność Fundacji Życie i Rodzina przed liceum w Lublinie jest związana z wyborami?

W kwietniu przed Zamoyem pojawia się Godek. Na pytanie, czy to przygotowanie do jesiennych wyborów odpowiedziała, że „akcje robi od 10 lat”, bez względu na to, czy są wybory, czy nie. „GW” zaznaczyła, że „przed wyborami uczniowie lubelskiego liceum jeszcze kilkukrotnie będą musieli zmierzyć się z homofobicznymi pikietami”.

Część uczniów korzysta z usług szkolnego psychologa. – One wywołują u uczniów wielkie emocje, z którymi nie do końca wiedzą, co mają zrobić. Proponują różne rozwiązania, ale koniec końców są bezsilni. Podobnie jak my. I to jest największy problem. Że nikt nie może zrobić z tym porządku – skomentowała Beata Lewica.

Kaja Godek o ideologii LGBT

Godek zabrała głos w kwestii manifestacji w rozmowie z DoRzeczy.pl. Stwierdziła, że aktywiści fundacji prowadzą „edukacyjny cykl wizyt, żeby pokazać, czym jest ideologia LGBT”. – Pokazujemy liczne przykłady dzieci, które zmieniały płeć i skończyło się to tragicznie. Mówimy również, czym jest ideologia LGBT, pokazujemy na plakatach przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez aktywistów homoseksualnych – wyjaśniała aktywistka.

Czytaj też:

Zmarła znana aktywistka LGBT. „Jej Perfekcyjność jest już w Utopii”Czytaj też:

Kowalski ostro skrytykował działaczy PO. Później musiał usunąć swój wpis