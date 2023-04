Tajemnicze zaginięcie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wyszedł z domu, nie ma z nim kontaktu

38-letni Karol Zysk zaginął w ubiegłą sobotę, 22 kwietnia, ok. godz. 19:30. Po raz ostatni był widziany przy ul. Astronautów w Warszawie. Ulica znajduje się na terenie dzielnicy Włochy, nieopodal stołecznego lotniska.

Nie ma żadnego kontaktu z zaginionym

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej opublikował komunikat w tej sprawie i prosi o pomoc w poszukiwaniach.

„Karol wyszedł z domu nie informując bliskich dokąd się udaje. Od tamtej pory nie wrócił do domu oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. Nie posiada przy sobie telefonu oraz dokumentów pozwalających pozwalających na Jego identyfikację. Niestety, nie ma dokładnych informacji w co był ubrany, gdy widziano go ostatni raz. Jeśli ktokolwiek widział lub zna miejsce pobytu zaginionego proszony jest o kontakt z policją” – czytamy w opublikowanym na Facebooku komunikacie.

Rysopis zaginionego Karola Zyska

Z informacji udostępnionych przez policję wynika, że w chwili zaginięcia Karol Zysk był ubrany w bluzę z kapturem koloru zielono-niebieskiego, spodnie jeansowe oraz buty sportowe.

Rysopis zaginionego strażnika granicznego przedstawia się następująco: wzrost ok. 178 cm, sylwetka szczupła, włosy krótkie ciemne.

„Wszelkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do funkcjonariuszy ochockiej komendy na całodobowy numer telefonu: 47 723-93-50. Informacje można także przesyłać na adres e-mail: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl” – zaapelował sierż. szt. Jakub Pacyniak, rzecznik prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Czytaj też:

Miała wyjechać z Katowic i dotrzeć do Warszawy. Zaginęła 24-letnia UkrainkaCzytaj też:

Wraca sprawa zaginięcia 15-latki w Berlinie. W śledztwie pojawia się polski wątek