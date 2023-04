Co stoi za nagraniami z Iwoną Wieczorek? „Nikt nie wie, co się ze mną stało”

Iwona Wieczorek zaginęła w Sopocie ponad 12 lat temu. Od tego czasu jej sprawa budzi ogromne emocje. W mediach pojawiają się różne hipotezy śledczych, jednak przyczyn zaginięcia nastolatki do tej pory nie udało się ustalić.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się wiele materiałów dotyczących feralnej nocy, w tym obrazy z kamer monitoringu. Co niepokojące, w sprawie publikowane są także nieprawdziwe nagrania wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jedno z nich zostało zamieszczone na TikToku i od samego początku budzi wiele emocji.

AI stoi za filmami z Iwoną Wieczorek. Zaginiona „opowiedziała swoją historię”

– Nie poznajesz mnie? Jestem Iwona Wieczorek. Dzisiaj opowiem ci moją historię. W lipcu 2010 r., wraz z kilkoma znajomymi, postanowiliśmy wybrać się na imprezę do klubu w Sopocie. Wieczorem nie bawiłam się dobrze. Mieliśmy kłótnię. Około 2:50 opuściłam klub i poszłam na nadmorskie bulwary – „mówi” na wygenerowanym nagraniu Iwona Wieczorek.

Stworzony przez sztuczną inteligencję obraz sprawia, że mamy poczucie, jakby Iwona Wieczorek do nas przemawiała. – Nigdy nie wróciłam do domu, ponieważ zniknęłam w niewyjaśnianych okolicznościach. Do dzisiaj nikt nie wie, co się ze mną stało, a moja rodzina i przyjaciele nadal szukają odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło tamtej nocy. Policja przeprowadziła liczne poszukiwania, przesłuchania i analizy materiałów, jednakże bezskutecznie – dodaje kobieta.

Sztuczna inteligencja „przemówiła” na nagraniu z Iwoną Wieczorek

– Każdy zna moją historię i każdy ma swoją teorię na temat mojego zaginięcia. Powiedz mi swoją teorię w komentarzach – prosi na wygenerowanym nagraniu.

„Przerażająca technologia” – pisze jeden z internautów. „Ona tak strasznie na nas patrzy” – dodaje kolejny.

To nie jedyny taki przypadek. 24-latek z Szanghaju wykorzystał sztuczną inteligencję i stworzył cyfrową wersję swojej zmarłej babci. Mężczyzna wykorzystał do tego zdjęcia kobiety i archiwalne rozmowy telefoniczne. Chiński dziennik „South China Morning Post” opublikował fragmenty z tych rozmów.

