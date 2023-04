Brutalne zabójstwo i próba spalenia zwłok. Policjanci z „Archiwum X” rozwikłali sprawę sprzed 17 lat

Policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych KWP w Katowicach, czyli z tzw. „Archiwum X”, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach rozwikłali sprawę zabójstwa 50-letniego mężczyzny, do którego doszło w 2005 roku w Zabrzu. Trzej mężczyźni usłyszeli zarzut zabójstwa i trafili do aresztu.

W listopadzie 2005 roku w lesie w Zabrzu znaleziono nadpalone ciało. Przeprowadzono sekcję zwłok, która wykazała, że mężczyzna został uduszony, a jego ciało podpalone już po śmierci. Po sprawdzeniu odcisków placów okazało się, że zamordowany to 50-letni mieszkaniec Malborka, który po opuszczeniu aresztu śledczego od roku przebywał w Zabrzu. Pracujący nad sprawą śledczy wykonali szereg czynności, by ustalić sprawcę lub sprawców zbrodni. Policjanci m.in. przeprowadzili oględziny miejsc związanych ze sprawą zabójstwa, a także przesłuchali wiele osób mogących mieć wiedzę na temat zajścia. Wówczas wytypowali osoby, które mogły być odpowiedzialne za zabójstwo. Nie mogli jednak udowodnić im winy, ponieważ podejrzewani przygotowali dla siebie alibi i podawali korzystny dla nich przebieg wydarzeń. Policjanci ze śląskiego „Archiwum X” rozwikłali zagadkę zabójstwa sprzed 17 lat „W 2022 roku do umorzonego postępowania wrócili śląscy policjanci z tzw. »Archiwum X«. Stróże prawa ponownie poddali szczegółowej analizie cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Po raz kolejny przesłuchali również wiele osób, które ich zdaniem mogły mieć istotne informacje, w tym również mężczyzn, którzy byli podejrzewani o dokonanie zbrodni. Wnikliwe śledztwo ostatecznie pozwoliło ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń z 2005 roku i wskazać trzech mężczyzn z Zabrza, obecnie w wieku 39, 60 i 65 lat, jako sprawców zabójstwa” – poinformowała w komunikacie policja. Dzięki nowemu materiałowi dowodowemu, który zgromadzili policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych KWP w Katowicach, podejrzani zostali doprowadzeni do gliwickiej Prokuratury Okręgowej, gdzie usłyszeli zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował o 3-miesięcznym areszcie wobec wszystkich mężczyzn. Za zabójstwo grozi im dożywotnie pozbawienie wolności. Czytaj też:

Dachował mając 3 promile. W aucie były trzy 16-latkiCzytaj też:

Miała jechać do Wielkiej Brytanii, jej ciało znaleziono w rzece blisko domu. Jest akt oskarżenia ws. zabójstwa Grażyny K.