Rewolucja w TVP. Jarosław Olechowski odwołany. Zastąpi go gwiazda „Wiadomości”

We wtorek 25 kwietnia Telewizja Polska wydała krótki komunikat. „Zarząd TVP odwołał dzisiaj Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa. Nowym dyrektorem TAI został red. Michał Adamczyk” – czytamy.

Do centrali PiS miał trafić donos. Element walki o wpływy na szczytach TVP?

Komunikat TVP pojawił się zaledwie dzień po publikacji dziennikarzy Onetu, którzy podali, że szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski „wypowiedział posłuszeństwo” prezesowi TVP Mateuszowi Matyszkowiczowi. Onet poinformował również, że do centrali PiS miał trafić donos, którego autorstwo wspomniana redakcja przypisała właśnie Jarosławowi Olechowskiemu.

On sam w stanowczy sposób odniósł się do publikacji. „Nie jestem autorem słów, które mi Pan przypisuje. Wiem, że od dawna darzy mnie Pan wielką osobistą niechęcią – wprost powiedział mi Pan o tym w trakcie naszej rozmowy w TVP – ale nie sądziłem, że w ataku na mnie posunie się Pan do takiej manipulacji" – napisał Jarosław Olechowski, zwracając się do jednego z autorów publikacji.

„Polskojęzyczny portal Onet.pl brutalnie zaatakował TVP. Autor tego paszkwila Andrzej Stankiewicz uważa mnie za swojego osobistego wroga, czego w ostatnim czasie dał dowody. Ale głównym celem tego ataku jest zniszczenie TVP jako ważnego ośrodka informacji oraz debaty publicznej” – dodał na Twitterze.

Nowy szef TAI. Kim jest Michał Adamczyk?

Na początku swojej pracy zawodowej Michał Adamczyk współpracował z Polonią 1, następnie TVN-em i TV Puls. Pod koniec 2001 roku rozpoczął współpracę z Telewizją Polską. Pracował jako reporter „Wiadomości”, prezenter wydania porannego, południowego i popołudniowego, a także głównego. Prowadził również programy „Na celowniku” oraz „Teleexpress”. W latach 2006-2009 był korespondentem TVP w Brukseli. Od początku 2011 roku ponownie pracuje w „Wiadomościach”.

