Pracował dla TVN-u, teraz jest na szczycie TVP. Kim jest Michał Adamczyk?

We wtorek 24 kwietnia Telewizja Polska wydała krótki komunikat, w którym poinformowano, że Zarząd TVP odwołał Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa. Nowym dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej został Michał Adamczyk.

Nowy szef TAI. Kim jest Michał Adamczyk?

Michał Adamczyk urodził się w 1972 roku w Gdyni. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. Jak podaje Onet, pracę w mediach zaczynał od przygotowywania i czytania serwisów krajowych oraz zagranicznych w gdańskim Radiu Plus. Pracował również w Radiu Eska Nord i Trefl.

Pierwszą telewizją, z jaką współpracował, była Polonia 1, a następnie TVN, gdzie w latach 1997-1999 pracował jako gdański korespondent TVN Faktów i prezenter lokalnego wydania TVN Fakty Północ. W 2001 roku przeszedł do TV Puls, gdzie m.in. prowadził Wydarzenia.

Michał Adamczyk z nowym stanowiskiem. Tak zaczynała się jego kariera w TVP

Pod koniec 2001 roku Michał Adamczyk rozpoczął współpracę z TVP. Pracował jako reporter „Wiadomości”, prezenter wydania porannego, południowego, popołudniowego, a także głównego.

Jak przypomina „Newsweek”, Michała Adamczyka do TVP przyjmował Piotr Sławiński. – Był świetnym reporterem. Specjalizował się w tzw. michałkach, lekkich materiałach na zakończenie programu informacyjnego. Z TVN przyniósł do nas prosty język, dobrze napisane zapowiedzi, puenty, trafnie dobrane setki i świetne stand-upy. Jak wrzuciłem go na prezenterkę „Wiadomości", też byłem z niego zadowolony – powiedział po latach Piotr Sławiński.

W 2003 roku Michał Adamczyk relacjonował wojnę w Iraku. – Nie było czuć adrenaliny, ciekawości, ale relacje robił w porządku – wspomina w rozmowie z „Newsweekiem” Maciej Krogulski, operator telewizyjny. Rok później wspólnie relacjonowali wyprawę Jaśka Meli i Marka Kamińskiego na biegun południowy.

Po powrocie z Antarktydy Michał Adamczyk został odsunięty od głównego wydania „Wiadomości”. Przez pewien czas prowadził programy „Na celowniku” oraz „Teleexpress”. W latach 2006-2009 był korespondentem TVP w Brukseli. Od początku 2011 roku ponownie pracuje w „Wiadomościach” i jest uznawany za jedną z twarzy flagowego programu publicznego nadawcy.

