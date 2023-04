Morawiecki powołał nowe ministerstwo. „Guess who's back”

Od 1 maja oficjalnie zacznie działać Ministerstwo Cyfryzacji. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał Mateusz Morawiecki. W jego uzasadnieniu podkreślono, że utworzenie resortu, wraz z przeniesieniem pracowników obsługujących sprawy działu informatyzacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest związane z powierzeniem przez prezydenta urzędu ministra cyfryzacji odrębnie od urzędu premiera. Wcześniej resort zlikwidowano w październiku 2020 roku w ramach rekonstrukcji rządu.

Kto stanie na czele nowego ministerstwa?

Na czele nowego ministerstwa stanie Janusz Cieszyński. „Guess who's back?” („Zgadnijcie, kto wrócił?” – red) – napisał w mediach społecznościowych polityk a do posta dołączył screen rozporządzenia premiera zamieszczonego w Dzienniku Ustaw.

Nowe uprawnienia ministra

Za sprawą podpisanej niedawno przez prezydenta nowelizacji kodeksu wyborczego minister cyfryzacji nabył szereg uprawnień. Jedno z nich obejmuje kwestię nagrywania przez mężów zaufania przebiegu głosowania w poszczególnych komisjach. Według poprzednich przepisów dokonane w ten sposób nagrania dołączane były do protokołów komisji. Teraz wszystkie mają trafić do Ministerstwa Cyfryzacji, „które przechowuje je do czasu stwierdzenia ważności wyborów".

Polityk zapewniał na antenie TVN24, że nagrany materiał będzie musiał zostać usunięty, gdyż „na tym filmie mogą być dane osobowe" osób, które pojawiają się w lokalu wyborczym.

– Dysponować tym wizerunkiem będą mogły te osoby, które mają uprawnienia do uzyskania dostępu do tych danych, czyli np. sąd, który będzie stwierdzał ważność wyborów, prokuratura do której się zgłosi przestępstwo przeciwko wyborom, a nie minister cyfryzacji – tłumaczył.

Kim jest Janusz Cieszyński?

Janusz Cieszyński był w przeszłości m.in. sekretarzem stanu w KPRM. W latach 2018-2020 sprawował funkcję wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Od kwietnia 2021 roku zajmował stanowisko wiceszefa Rady ds. Cyfryzacji.

Głośno stało się o nim za sprawą słynnej afery respiratorowej. Biznesmen Andrzej I. na początku pandemii koronawirusa w Polsce miał dostarczyć respiratory. Ostatecznie z zamówionych 1200 urządzeń dotarło tylko 200, a resort stracił około 50 milionów złotych. Wszystko działo się jeszcze, gdy ministerstwem kierował Łukasz Szumowski, a za podpisanie kontraktu odpowiedzialny był Janusz Cieszyński, wówczas wiceminister zdrowia.