Ks. Isakowicz-Zaleski trafił do szpitala. Najnowsze informacje o stanie zdrowia

Pod koniec lutego 2023 roku ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował, że walczy z nowotworem prostaty. Kapłan podzielił się diagnozą, a jednocześnie zaapelował do Polaków, aby dbali o swoje zdrowie.

– Trzeba robić badania. Ja całkiem przypadkowo się o tym dowiedziałem. Dziękuję Panu Bogu, że się dowiedziałem, że mam przyjaciół i osoby, które mnie wspierają. Dzięki temu liczę, że z tego wyjdę, ale uciekanie od badań, czy zaniedbywanie to nie tylko wyrządzanie sobie krzywdy, ale też myślę, jest to pewna odpowiedzialność, która wynika z piątego przykazania – powiedział duchowny.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski trafił do szpitala. „Na szczęście nie ma przerzutów”

Po dwóch miesiącach pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia kapłana. Wczoraj ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski rozpoczął radioterapię. – Jestem w szpitalu, przechodzę radioterapię. Kiepsko się czuję po niej, chociaż dopiero ją zacząłem – powiedział kapłan w krótkiej rozmowie z se.pl. – Na szczęście nie ma przerzutów. To miało związek ze stosunkowo wczesnym wykryciem raka – podkreślił.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski stwierdził, że nikt nie jest gotowy na tego typu diagnozę. – Człowiek jest słaby. Jeśli chodzi o mnie, to sądziłem, że jestem odporny, ale kiedy okazuje się, że jest to nowotwór złośliwy, to wszystko się łamie – powiedział duchowny. Kapłan po raz kolejny powtórzył również, że wierzy, że pokona chorobę. – Inaczej bym już się dawno poddał. Wierzę, że wszystko będzie dobrze i że wyzdrowieję. Mam nadzieję, że wygram z rakiem – podsumował ks. Tadeusz Isakowicz–Zaleski.

