Nastolatkowie zażądali w przedszkolu wydania dziecka. Złożono zawiadomienie o próbie porwania

We wtorek 25 kwietnia do jednego z przedszkoli w Ożarowie (woj. małopolskie) przyszło trzech nastolatków i zażądało od pracownicy wydania wskazanego z imienia i nazwiska 5-latka. Zaniepokojona kobieta odmówiła i powiadomiła o sprawie rodziców dziecka. 42-letni ojciec chłopca zgłosił sprawę na policję. Przekonywał, że nikogo nie upoważniał do odbioru swojego syna.

Młodzi ludzie usiłowali odebrać obce dziecko z przedszkola. Tłumaczyli, że to żart

Na miejsce został skierowany dzielnicowy, który po przeanalizowaniu zapisów monitoringu błyskawicznie ustalił tożsamość sprawców. Nastolatkowie w wieku 14, 15 i 16 lat zostali zatrzymani. Dwaj młodsi byli mieszkańcami powiatu opatowskiego, a najstarszy Ostrowca. Portal Echo Dnia podał, że młodzi ludzie nie potrafili jasno wytłumaczyć swego postępowania.

Nastolatkowie stwierdzili, że nie znali rodziców 5-latka ani samego dziecka. Imię i nazwisko chłopca odczytali z szafki na ubrania. Tłumaczyli, że miał to być żart, albo że chcieli coś dziecku powiedzieć. Młodzi ludzie zostali zwolnieni po złożeniu wyjaśnień. Będą odpowiadać przed Sądem Rodzinnym za usiłowanie uprowadzenia osoby małoletniej. Grozi im upomnienie, prace społeczne, a nawet umieszczenie w placówce wychowawczej.

Ożarów. Sprawą nastolatków zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje

Gdyby nastolatkowie byli dorośli, groziłoby im pięć lat pozbawienia wolności. Do czasu osiągnięcia pełnoletności chłopcy będą pod nadzorem dzielnicowego. Według RMF FM do tej pory nie mieli żadnego konfliktu z prawem. Policja w rozmowie z serwisem leliwa.pl apeluje o czujność i prosi, aby zwracać uwagę, kto wchodzi na obiekty związane z edukacją oraz na osoby przebywające w pobliżu przedszkoli i szkół.

