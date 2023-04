W Katowicach zostanie zrealizowana ważna inwestycja. Przyciągnie informatyków nie tylko z Polski?

Przypomnijmy: w dniach 24-26 kwietnia, tj. od poniedziałku do środy, w stolicy województwa śląskiego odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy.

W Katowicach powstanie centrum informatyczne

W wydarzeniu bierze udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział właśnie zrealizowanie w Katowicach publicznej inwestycji w sektorze informatycznym.

Szef rządu pokreślił, że ulokowanie inwestycji w Katowicach, a nie w stolicy, ma wpisywać się w strategię zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

– W Katowicach na Śląsku ulokowane będzie centrum informatyczne, część przetwarzania danych i część baz danych Komisji Nadzoru Finansowego (...) Będziemy tworzyć najlepsze możliwe warunki do rozwoju, dla przemysłu, informatycznego, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej i Unii Europejskiej – zapowiedział Morawiecki.

Morawiecki: Zgromadziło się ogromnie dużo talentów

Szczegóły inwestycji zostaną przedstawione opinii publicznej w najbliższych miesiącach. Zdaniem Morawieckiego, Polska ma szansę stać się jednym ze światowych liderów transformacji cyfrowej.

Wyraził nadzieję, że tworzone nad Wisłą miejsca pracy będą przyciągać największe talenty w dziedzinie informatyki nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

– Po raz pierwszy w naszej historii, mamy szansę być nie tylko częścią wielkiego globalnego procesu transformacji cyfrowej, ale też ogromnie na tym skorzystać (...) W Polsce zgromadziło się ogromnie dużo talentów, talentów informatycznych, programistów komputerowych, inżynierów, software deweloperów, ale także specjalistów od cyberbezpieczeństwa – wyliczał Morawiecki.

„Polska jest magnesem dla inwestycji amerykańskich”

Zwrócił uwagę, że Polski Fundusz Rozwoju i bank PKO BP rozwijają we współpracy z amerykańskim koncernem Microsoft projekt chmurowy.

To tylko jeden z przykładów inwestowania amerykańskiego kapitału w Polsce, który oprócz sektora informatycznego coraz lepiej widoczny jest również w sektorze przemysłowym.

– Chcemy w związku z tym być w awangardzie, albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. To najlepszy dowód na to, że Polska jest magnesem dla inwestycji amerykańskich (...) Otwieramy się dalej na inwestorów (...) Będziemy także tworzyć najlepsze możliwe warunki do rozwoju, dla przemysłu, informatycznego, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej i Unii Europejskiej – uzupełnił Morawiecki.

Czytaj też:

Morawiecki odpowiada Tuskowi. „Może powinien zmienić nazwę partii, na której czele stoi na «FO»”Czytaj też:

Morawiecki powołał nowe ministerstwo. „Guess who's back”