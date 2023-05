Zaleją setki tysięcy hektarów ziemi? „Społeczeństwo musi się zrzucić na rekompensaty dla rolników”

Krystyna Romanowska: Czy w Polsce trzeba zalać 400 tysięcy hektarów łąk torfowych? I czy rolnicy protestujący wokół torfowiska Wizna słusznie się boją o spadek plonów, a co za tym idzie również o swoje pieniądze?



Prof. Wiktor Kotowski: Odpowiedź na oba pytania brzmi: tak. Należy jednak rozsupłać węzeł nieporozumień, który powstał wokół hasła „400 tysięcy hektarów łąk do zalania”. Konflikt na bagnie Wizna dotyczy faktu, że organizacje przyrodnicze uznały czyszczenie rowów i ich pogłębianie na tamtym terenie jako szkodliwą ingerencję w środowisko i zagrożenie dla mieszkających tam gatunków ptaków chronionych. W efekcie zakazano pogłębiania rowów. Rolnicy się temu przeciwstawili. W efekcie konfliktu powstała ekspertyza, która w ocenie przyrodników jest dobrym kompromisem, ale rolnikom jednak się nie podoba.

Dlaczego musimy zalewać torfowiska?



Bo tylko takie są naszymi najlepszymi sojusznikami w walce z ociepleniem klimatu. Zacznijmy od tego, że europejski akt prawny „Nature Restoration Law” z zeszłego roku dąży do naprawy zdewastowanych torfowych ekosystemów w skali Europy. Wszyscy się zgadzamy, że jest to działanie ze wszelkich miar uprawnione i potrzebne. Nawodnione torfowiska są naszym sprzymierzeńcem w walce z ociepleniem klimatu – wszystkie badania to potwierdzają.

Do 2050 roku mamy obowiązek odtworzyć 400 tysięcy hektarów tych gruntów. Natomiast tylko jedną czwartą musimy ponownie „uwodnić”, czyli zrobić z nich klasyczne torfowiska. Pozostałe trzy czwarte terenów torfowisk ma zostać objęte działaniami naprawczymi, które zmniejszą ich stopień odwodnienia. Przy czym do 2030 musimy uwodnić 100 tysięcy hektarów – zaznaczam, że to nie dotyczy samych gospodarstw rolnych, można część z nich zrealizować w lasach, a pozostałą część wykroić z obszarów, które nie są już użytkowane lub są użytkowane wyłącznie dla dopłat.