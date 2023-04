Burza po wywiadzie z Lwem-Starowiczem o „fali detranzycji”. „Dziennikarz musi zadawać niewygodne pytania”

Sugestia o podżeganiu do niechęci wobec mniejszości ze strony mojej i mojego rozmówcy, prof. Lwa-Starowicza, jest demagogiczna i emocjonalna. Bardzo żałuję, że autorki polemiki upolityczniają swój dyskurs, porównując tranzycję nieletnich do aborcji lub problemu uchodźców, co jest w tym przypadku fałszywą analogią – pisze Krystyna Romanowska, autorka głośnego wywiadu o „fali detranzycji”.

Bardzo dziękuję Katarzynie Skrzydłowskiej-Kalukin i Joannie Sokolińskiej za podjęcie polemiki z moim wywiadem, do którego zaprosiłam profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza, najbardziej znanego eksperta w dziedzinie seksuologii w Polsce. Wywiad dotyczył spodziewanej fali detranzycji, czyli wycofywania się ze zmiany płci, wśród osób identyfikujących się jako transpłciowe bądź niebinarne. Zaledwie dwa tygodnie temu ukazała się najnowsza praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym „Current Sexual Health Reports”, analizująca dotychczasowy stan wiedzy na temat tego, czy korekta płci pomaga. Zawiera ona bardzo ważne zdanie: „Systematyczne przeglądy dowodów przeprowadzone przez organy ds. zdrowia publicznego w Finlandii, Szwecji i Anglii wykazały, że stosunek ryzyka do korzyści związanych ze zmianą płci wśród młodzieży waha się od nieznanego do niekorzystnego”.