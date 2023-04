Była posłanką i dziennikarką. Zmarła Barbara Ciruk

„Dziś o godzinie 18:10 po chorobie zmarła moja kochana mama Barbara Ciruk. Dzięki wam za wszystkie dobre słowa i gesty” napisał w środę syn Barbary Ciruk na Facebooku.

Barbara Ciruk nie żyje

Ciruk przez całe życie była związana z Białymstokiem, gdzie się urodziła. Jako dziennikarka pracowała zarówno w Radiu Białystok, jak i w białostockim oddziale Telewizji Polskiej. Swoją karierę zawodową związała również z polityką. W latach 1991-1992 należała do Unii Demokratyczn, a w 2001 roku uzyskała mandat poselski startując w wyborach z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2004 roku zmieniła partyjne barwy i przyłączyła się do Socjaldemokracji Polskiej. Dwukrotnie bezskutecznie ubiegała się o reelekcję oraz startowała w wyborach samorządowych do sejmiku województwa podlaskiego.

„Kiedy ją poznawałam — była niekwestionowaną gwiazdą radia. Jej głos, jej śmiech, kontakt z ludźmi, swoboda przed mikrofonem i odwaga w poruszaniu tematów kąśliwych był dla mnie — młodziutkiej dziewczyny z Akadery — czymś niesamowitym” – napisała o Barbarze Ciruk jej redakcyjna koleżanka z Radia Białystok Dorota Sokołowska.

Byłą posłankę pożegnali również jej współpracownicy z TVP Białystok. „Była otwarta i ciepła dla innych, uśmiechnięta, z dużym poczuciem humoru i zawsze chętna do pomocy drugiemu człowiekowi. Taką ją zapamiętamy” – napisali.

Barbara Ciruk miała 66 lat.

