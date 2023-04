Tragiczny pożar w zoo koło Łodzi. Zginęło kilkadziesiąt zwierząt

Zoo Safari Borysew to jedna z największych atrakcji województwa łódzkiego. Świat Wodny to nowa inwestycja, której budowa trwała blisko trzy lata. W sezonie mieszkają tu także lemury, pawie czy pelikany baba. W nocy z czwartku na piątek 28 kwietnia w tej części ogrodu zoologicznego doszło do ogromnej tragedii – wybuchł pożar.

Z relacji pracowników zoo w Borysewie wynika, że płomienie pojawiły się około 4 nad ranem w nocy. Na miejsce wezwano pięć zastępów straży pożarnej. Mimo akcji gaśniczej życia niektórych zwierząt nie udało się uratować. W wyniku pożaru zginęło 7 małp oraz 40 papug.

- Zginęły w płomieniach. Budynki są zamykane, bo one lubią ciepło, dlatego nie mogły się wydostać. To jest ogromna strata. Mandryli szukałem w ogrodach na całym świecie, żeby skompletować tę piękną rodzinę – komentował Andrzej Pabich właściciel Zoo Borysew.

Ze wstępnych ustaleń straży pożarnej wynika, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. - Współpracujemy ze służbami, by wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Budynki to tylko infrastruktura, zawsze możemy odbudować, ale zwierzęta były z nami od lat. To budowane konsekwentnie bliskie więzi między nami – tłumaczył dyrektor zoo.

Straty materialne w zoo oszacowano na blisko milion złotych.