Makabra w Chodzieży, odnaleziono pięć ciał. Są wyniki sekcji zwłok

W poniedziałek 24 kwietnia śledczy w domu jednorodzinnym w Chodzieży znaleźli pięć ciał: młodego małżeństwa, ich czteromiesięcznego dziecka oraz dziadków. Z pierwszych informacji wynikało, że wszyscy mieli mieć liczne rany kłute. W pobliżu zwłok znaleziono nóż. 38-letnia kobieta miała mieć skrępowane nogi oraz zaklejone taśmą usta.

Makabra w Chodzieży. Odnaleziono pięć ciał

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że z ustaleń śledczych wynika, że 41-letni mężczyzna zabił swoją rodzinę, a potem popełnił samobójstwo. – To nie było samobójstwo rozszerzone, to było poczwórne zabójstwo najbliższych członków rodziny. To wielka tragedia, brakuje słów – powiedział.

– Zabił swoich rodziców, a następnie kobietę i dziecko. Nie ma potwierdzenia wersji, że mógł tego dokonać ktoś z zewnątrz – kontynuował prok. Łukasz Wawrzyniak. Jak dodał, o takim przebiegu zdarzeń świadczą zebrane do tej pory dowody, które zgromadzono podczas prowadzenia czynności.

Przeprowadzono sekcje zwłok. Jest komunikat prokuratury

W piątek 28 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono najnowsze informacje w sprawie. – Wczoraj wieczorem zakończyła się sekcja zwłok. Według wstępnej opinii biegłych przyczyną zgonu wszystkich osób były rany cięte szyi – przekazała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

