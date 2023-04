Pogoda i opozycja mają coś wspólnego? Morawiecki wbił szpilę politycznym rywalom

Na profilu Mateusza Morawieckiego na Facebooku zostało opublikowane nagranie, w którym premier polskiego rządu podsumował swoje ostatnie aktywności, a także nawiązał do majówki. – Kończymy kolejny pracowity tydzień. Dziś (28 kwietnia – red.) odwiedziłem wiele miejsc na Mazowszu i w Ziemi Łódzkiej. Mogłem zobaczyć, jak nasz kraj pięknieje w oczach, jak się rozwija i kawałek po kawałku staje się coraz lepszym miejscem do życia i do odpoczynku – powiedział Mateusz Morawiecki.

– A skoro o odpoczynku mowa: przed nami długo wyczekiwany majowy weekend. W tym roku nawet bardzo długi, bo jak ktoś wziął trzy dni wolnego, to może odpoczywać dziewięć dni. Tym wszystkim, którzy już robią sobie zapasy kiełbasek i grzeją grille, życzę wspaniałego wypoczynku i rodzinnego czasu – kontynuował szef polskiego rządu.

Mateusz Morawiecki o majówce. Przy okazji oberwało się opozycji

W dalszej części wypowiedzi Mateusz Morawiecki, nawiązując do nieprzewidywalności pogody, wbił szpilę opozycji. – Przypominam tylko, że o tej porze roku trzeba śledzić prognozę pogody, bo majowa pogoda naprawdę potrafi być bardziej nieprzewidywalna niż poglądy naszej opozycji – stwierdził.

– Gdziekolwiek będziecie świętować 1, 2, czy 3 maja, nad polskim morzem, na Mazurach czy w górach, na podmiejskiej działce czy w miejskim parku, po prostu pamiętajcie o tym, że dzięki wspólnej, ciężkiej pracy mamy szczęście żyć w wolnym, demokratycznym i bezpiecznym kraju. Życzę radosnego, spokojnego i bezpiecznego długiego majowego weekendu i wielu radosnych chwil, i przepięknej słonecznej pogody – dodał na zakończenie.

