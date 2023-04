Wydawnictwo zrobiło Szymborskiej „psikusa”, pojawiły się przeprosiny. „Zaśmiewa się pewnie”

Wydawnictwo Znak wydało oświadczenie w sprawie tomu „Wiersze wszystkie”, w którym miały się znaleźć dzieła Wisławy Szymborskiej. „»Niektórzy lubią poezję«m – pisała Wisława Szymborska. Okazało się, że my lubimy ją… nawet za bardzo. Przygotowując tom »Wiersze wszystkie«, włączyliśmy bowiem do niego utwór »Przerwana opowieść«. Wiersz w rzeczywistości napisał Witold Turdza, którego przepraszamy za ten błąd” – czytamy na Facebooku.

„Wspaniały to pastisz, którego nie powstydziłaby się nasza znakomita Noblistka, więc z rozpędu włączyliśmy go do innych jej utworów. Znając poczucie humoru Poetki, zaśmiewa się pewnie teraz z tej pomyłki, którą oczywiście naprawiliśmy w dodruku. Przepraszamy wiernych czytelników Noblistki, mając nadzieję, że ci z Państwa, którzy mają już wydanie »Wierszy wszystkich«, spojrzą na nie jak na nowego białego kruka w swojej biblioteczce” – podsumowało wydawnictwo.

Błąd wydawnictwa, jest reakcja Fundacji Wisławy Szymborskiej. „Na naszych oczach narodził się prawdziwy biały kruk!”

Do sprawy odniosła się również Fundacja Wisławy Szymborskiej. „Na naszych oczach narodził się prawdziwy biały kruk! W pierwszym wydaniu »Wierszy wszystkich« Wisławy Szymborskiej znalazł się bowiem wiersz »Przerwana opowieść«, którego autorem jest pan Witold Turdza. Dołączamy się do przeprosin wystosowanych przez Wydawnictwo Znak i jednocześnie gratulujemy panu Witoldowi talentu i poczucia humoru, które zmyliły nas wszystkich” – napisano.

Internauci, którzy komentują pomyłkę Wydawnictwa Znak, patrzą na sprawę z przymrużeniem oka. „Kupiłem już od Was i bardzo ładnie się prezentuje i równie wygodnie się sięga. Zdecydowanie można polecić. Szczególnie z tym gratisowym wierszem”, „Dostałam w prezencie właśnie takiego »białego kruka«. Cieszy mnie ogromnie”, „I ja dostałem ten rarytas w prezencie” – czytamy w sekcji komentarzy.

Czytaj też:

Pracował dla Boeinga i Lockheed Martin. Dzisiaj o tym Polaku niewielu już pamiętaCzytaj też:

10 najbogatszych pisarzy w Polsce. Tyle zarabia się na pisaniu książek