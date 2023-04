Tragiczny finał majówki nad Jeziorem Czorsztyńskim. Nie żyje 49-letni turysta

Jak informuje „Tygodnik Podhalański”, do tragedii doszło w sobotę późnym wieczorem na terenie jednego z pensjonatów w Kluszkowcach nad Jeziorem Czorsztyńskim, w powiecie nowotarskim.

Około godziny 22 49-letni mężczyzna spadł z balkonu z wysokości sześć i pół metra – poinformowała w rozmowie z portalem Dorota Garbacz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Tragedia w Kluszkowcach

– Pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji przez Zespół Ratownictwa Medycznego nie udało się uratować życia mężczyzny – przekazała przedstawicielka policji. Ofiara to mieszkaniec województwa mazowieckiego, który był gościem pensjonatu.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokurator. Wstępnie wykluczono, by do śmierci mężczyzny ktoś się przyczynił.

Jak co roku, majówkę pod Tatrami spędzają tłumy. W sobotę na zakopiance tworzyły się korki. Turystów nie odstrasza zimowa pogoda, która wciąż panuje w górach. Na Kasprowym Wierchu leży 180 cm śniegu.

Bezpieczny wypoczynek w górach

Nowotarska policja przypomina na swojej stronie o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Funkcjonariusze wskazują, by przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody i przygotować się na panujące tam warunki. „Zabierz na wyprawę odpowiednią odzież, picie i prowiant, najlepiej o wysokiej wartości energetycznej. Zaplanuj wcześniej trasę wycieczki, abyś wiedział, ile czasu potrzebujesz do jej pokonania. Przygotuj alternatywną trasę” – radzą.

Wychodząc na szlak warto też pobrać aplikację „RATUNEK”, która umożliwi zlokalizowanie danej osoby, w sytuacji gdy doszłoby do wypadku i konieczne byłoby wezwanie pomocy.

Policjanci z Nowego Targu ostrzegają też, by zachować ostrożność, rezerwując miejsca noclegowe, zwłaszcza na ostatnią chwilę. Radzą, by korzystać z oficjalnych stron i dokładnie sprawdzać oferty, by nie naciąć się na próby oszustwa.

