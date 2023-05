Polska ma nowe przejście graniczne. Ruszyły kontrole

Otwarte w poniedziałek przejście funkcjonuje w obrębie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i jest czynne całodobowo. Przez morskie przejście graniczne Nowy Świat dopuszczony jest ruch osobowy i towarowy. Kontrole jednostek pływających odbywać się będą w specjalnie wydzielonych i oznakowanych strefach przy nabrzeżu, w tzw. punktach kontrolnych, usytuowanych przed wejściem do kanału żeglugowego, zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i od strony Zalewu Wiślanego.

Polska ma nowe przejście graniczne. Jego nazwa to Nowy Świat

W rejonie przejścia granicznego istnieje dodatkowo możliwość korzystania z miejsca postojowego dla jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzięki temu – jak podkreśla Straż Graniczna – zdecydowanie skraca się czas podjęcia ewentualnej interwencji wobec statków w rejonie granicy państwowej na Zatoce Gdańskiej.

– Morskie przejście graniczne Nowy Świat pozwala w pełni otworzyć drogę dla żeglugi międzynarodowej pomiędzy Zalewem Wiślanym a Morzem Bałtyckim, bez konieczności zawijania do portów w Elblągu i Fromborku w celu dokonywania tam odpraw granicznych. Zwiększa też poziom ochrony morskiej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i uszczelnia system monitorowania ruchu statków, a my, jako Morski Oddział Straży Granicznej, jesteśmy w pełni gotowi do zapewnienia prowadzenia tu odpraw granicznych – zaznaczył Komendant MOSG kontradm. SG Andrzej Prokopski.

Otwarto nowe przejście graniczne

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powiedział, że Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną to jedna ze strategicznych inwestycji, która „wzmocniła pozycję Polski pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym jako w pełni suwerennego państwa”. – Po raz pierwszy w powojennej historii naszego kraju nie trzeba pytać wschodniego sąsiada o zgodę na wpłynięcie na Zalew Wiślany. Inwestycja umożliwia swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich do pobliskich portów i pozwala nie tylko na rozwój regionu, ale i wzrost gospodarczy całego kraju – mówił.

– Obecnie na Zalewie Wiślanym funkcjonują dwa przejścia graniczne – w Elblągu i Fromborku. Dziś z dumą otwieramy morskie przejście graniczne Nowy Świat. Będą w nim odprawiane jednostki pływające po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim. To, obok m.in. rozwoju portów w Gdyni, Gdańsku, realizacji portowych projektów infrastrukturalnych czy kolejowych, symbol sukcesu morskiej i handlowej polityki rządu premiera Mateusza Morawieckiego – podkreślił.

